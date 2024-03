Niebywałe słowa legendy tenisa o Idze Świątek. Co za porównanie!

Wyglądało na to, że to będzie tie-break przy wyniku 3:0, ale Maria (Sakkari - red.) doprowadziła do remisu. Jedynym wyzwaniem, przed jakim stanęła, było wygranie pierwszego seta i utrzymanie Igi w lekkiej defensywie, ale wcale jej się to nie udało. Kiedy ona (Świątek - red.) wygrała pierwszego seta, to zgasło. To znaczy, jest najlepszą liderką, jaką mamy w grze od długiego czasu, od czasów Sereny Williams

~ powiedziała na antenie Sky Sports Martina Navratilova.