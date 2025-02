Niebywałe sceny z Igą Świątek. WTA reaguje w sprawie Polki. "Przerażający widok"

To był niebywały mecz, którego końcowy rezultat trudno było przewidzieć. Ostatecznie jednak Iga Świątek pokonała w środę Lindę Noskovą i to ona awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Dosze. Na triumf Polki nad Czeszką zareagował oficjalny portal organizacji WTA pisząc o tym, że obecność wiceliderki światowego rankingu po drugiej stronie siatki to "najbardziej przerażający widok w dzisiejszym tenisie". I odnotowując kosmiczny wyczyn 23-latki.