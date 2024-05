Niebywałe, jak rywalka nazwała Igę Świątek. Później zaczęła się tłumaczyć

Zawodniczka pochodząca z Raszyna doceniła klasę rywalki, która w ostatnim czasie jest jej najpoważniejszą konkurentką . Notowana na trzecim miejscu w rankingu Coco Gauff do tej pory wygrała bowiem zaledwie jedno z 11 spotkań z Polką, z kolei Jelena Rybakina z powodu problemów zdrowotnych nie wystąpiła w Rzymie i jej forma stoi pod dużym znakiem zapytania.

"Aryna, kolejny finał, kolejna wspaniała bitwa. Wiedziałam, że to nie będzie łatwe spotkanie. Dziękuję, że dzielisz ze mną ten kort i naprawdę motywujesz mnie do bycia lepszą tenisistką. Zobaczymy, co będzie z tym finałem Roland Garros" - mówiła Świątek po finale w Rzymie.