Niebywałe, Iga Świątek skreślona. Aż trudno uwierzyć. Kibice są wściekli

Iga Świątek toczyła z Aryną Sabalenką walkę o miano liderki rankingu WTA na koniec sezonu. Niestety, poprzez zawieszenie związane z wykryciem w jej organizmie trimetazydyny, polska tenisistka straciła zbyt dużo punktów, wobec czego musiała pogodzić się z wygraną Białorusinki. Co więcej, w poniedziałek 26-latka znów mogła świętować, odbierając naszej reprezentantce kolejny laur - tym razem był to tytuł Zawodniczki Roku WTA .

W dwóch poprzednich edycjach tego plebiscytu górą była Iga Świątek. Tym razem przyszedł jednak czas na triumf Aryny Sabalenki, dla której było to pierwsze tego typu wyróżnienie w karierze. Miało więc dla niej zapewne szczególny smak.

- Osiągnęła siedem finałów w 2024 roku i cztery z nich wygrała, broniąc tytułu w Australian Open, podnosząc swoją debiutancką koronę US Open i triumfując w imprezach WTA 1000 w Cincinnati i Wuhan. W październiku odzyskała pozycję numerr 1 w rankingu WTA i zakończyła sezon jako liderka po czwartej z rzędu kwalifikacji do WTA Finals - napisali przedstawiciele WTA w uzasadnieniu werdyktu.

Tenis. Iga Świątek pominięta. Polka straciła szansę na kolejną nagrodę

Nie jest to jednak jedyne wyróżnienie, na które szanse straciła Iga Świątek. Na konto Polki nie trafi także nagroda "Heart Award" , przyznawana przez organizatorów Billie Jean King Cup za udział w finałach tej imprezy. Polka nie znalazła się nawet na ostateczniej liście nominowanych. O to trofeum powalczą: Włoszki Lucia Bronzetti i Jasmine Paolini , Brytyjka Emma Raducanu oraz słowacka zawodniczka Rebecca Sramkova .

Przypomnijmy, że w tegorocznych finałach BJKC, reprezentacja Polski z Igą Świątek w składzie dotarła aż do półfinału, w którym musiała uznać wyższość zawodniczek z Italii . Sama wiceliderka rankingu WTA zrobiła jednak swoje, ogrywając w swoich meczach kolejno Hiszpankę Paulę Badosę, Czeszkę Lindę Noskovą oraz wspomnianą już Jasmine Paolini.

- "Gdzie Iga Świątek?!", "Powinniście zamieścić nazwisko Igi Świątek, zamiast dwóch Włoszek", Zapomnieliście o Idze, która poprowadziła swój zespół do półfinału... Naprawdę?", "Brak Igi jako jednej z opcji jest po prostu dziwny", "Co za oszustwo" - można przeczytać we wpisach fanów tenisa.