Niebywałe, czego dokonała Iga Świątek. Mało kto o tym wiedział

Iga Świątek od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowego tenisa. Wiceliderka rankingu WTA, sześciokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych zapisała się już w historii polskiego sportu. Jej dominacja na kortach, imponująca regularność oraz mentalna dojrzałość sprawiają, że jest uznawana za jedną z najlepszych tenisistek swojego pokolenia. Każdy jej występ budzi ogromne emocje, a kolejne sukcesy tylko potwierdzają wyjątkową klasę raszynianki.

Obecnie Świątek przebywa w Melbourne, gdzie walczy o siódme w karierze trofeum wielkoszlemowe. Australian Open to dla niej nie tylko sportowe wyzwanie, ale także kolejna okazja do umocnienia swojej pozycji w światowej elicie. Polka skupia się na rywalizacji, jednak warto podkreślić, że sport to nie jedyna jej pasja.

Iga Świątek jest fanką muzyki. Nie ogranicza się jedynie do słuchania utworów

Nie jest tajemnicą, jak ważną rolę w życiu polskiej tenisistki odgrywa muzyka. "Jeśli nie grałabym w tenisa, prawdopodobnie związałabym swoje życie z muzyką" - mówiła niegdyś w rozmowie z mediami. Gust muzyczny Świątek to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Uwielbia Taylor Swift, Pearl Jam i energię Eddiego Veddera, ceni Pink Floyd jako zespół-legenda, słucha Red Hot Chili Peppers i Amy Winehouse. Jej muzyczna droga zaczęła się od Coldplay, a wśród ulubionych wykonawców nie brakuje też ABBY, której fanką została już jako sześcioletnia dziewczynka, wyróżniając się gustem na tle rówieśników. Iga nie ogranicza się jednak jedynie do słuchania.

Muzyczny talent Świątek ujawnił się już w szkolnych latach. Jak wspominała niegdyś Emilia Wiórkowska, jedna z wychowawczyń tenisistki, w rozmowie z Przeglądem Sportowym, Iga bardzo chciała nauczyć się gry na pianinie od swojej przyjaciółki Darii, uczęszczającej do szkoły muzycznej. Po pewnym czasie potrafiła zagrać melodię z "Piratów z Karaibów", imponując kolegom i nauczycielom. Jest to, trzeba przyznać, nie lada wyczyn - za soundtrack do filmu z Johnym Deppem w roli głównej odpowiada bowiem Hanz Zimmer, absolutna legenda, jeśli chodzi o muzykę filmową. Niemiec na swoim koncie ma m.in. Oscary za ścieżki dźwiękowe do filmów "Król Lew" oraz "Diuna".

