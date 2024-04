Niebywałe, co zrobiła Świątek. Kosmos, takie wieści przed meczem z Rybakiną

Iga Świątek po powrocie do Europy z turniejów w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie zaznała porażki - liderka światowego rankingu WTA najpierw, podczas rywalizacji w ramach Billie Jean King Cup w Szwajcarii, ogrywała kolejno dwie reprezentantki gospodarzy, Waltert i Naef, a następnie poszła za ciosem również w Stuttgarcie.

W Badenii-Wirtembergii, w trakcie Porsche Tennis Grand Prix 2024 , Świątek zdołała już pokonać Elise Mertens oraz Emmę Raducanu . Te rezultaty oczywiście już same w sobie są niezwykle zadowalające, ale jest jeszcze jeden istotny motyw związany z tymi triumfami...

Iga Świątek z kolejnym niezwykłym osiągnięciem. Kapitalna seria w Stuttgarcie

Jak wskazała sama WTA, Polka dzięki wygranym nad Belgijką i Brytyjką osiągnęła serię 10 zwycięstw w Stuttgarcie z rzędu, licząc różne edycje zmagań - a w erze open wcześniej dotychczas udawało się to zaledwie dwóm zawodniczkom, Tracy Austin i Marii Szarapowej.

WTA Stuttgart. Iga Świątek niebawem powalczy o finał z Rybakiną

Wiadomym jest, że w bieżącej edycji zawodów rangi 500 nie dojdzie do kolejnej powtórki finału, gdyż Aryna Sabalenka zdążyła już ulec Markecie Vondrousovej. Najlepsza rakieta świata tymczasem na razie skupia się przede wszystkim nad kolejnym starciem - tym razem z Jeleną Rybakiną .

Półfinałowa potyczka z udziałem Świątek powinna rozpocząć się o godz. 14.00 20 kwietnia. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego starcia wraz z Interią Sport - link do niej znajduje się poniżej. Jeśli reprezentantce Polski powiedzie się w meczu przeciwko Kazaszce, to jej kolejną oponentką będzie albo wspomniana Vondrousova, albo Marta Kostiuk.