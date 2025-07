- Trudno wytłumaczyć, co tu się stało. 90 procent zawodniczek nie przegrałoby takiego seta - zachodzili w głowę eksperci, nie mogąc uwierzyć w to, co stało się w partii otwierającej bój Igi Świątek z nisko notowaną Cathy McNally .

W przypadku Amerykanki, o czym pisaliśmy już wcześniej, ranking jest mylący , ale podopieczna Wima Fissette'a doskonale weszła w to spotkanie. Popełniała niewiele błędów, a pilnowała się także z tym, aby styl jej zagrań był skrojony pod wymagania trawiastej nawierzchni. Świetnie to było widać, zwłaszcza patrząc na spłaszczony forhend.

W takim stylu Polka grała właściwie do stanu 4:1 , ale McNally coraz bardziej dochodziła do głosu. I skutecznie odrabiała straty. Przy stanie 4:3 w pierwszym secie, pod koniec gema z podaniem Amerykanki Iga popełniła dwa błędy. Już przy pierwszym wyraźnie się zirytowała , zaczęła gestykulować i na odległość, z przeciwległej strony kortu, komunikować się ze swoim sztabem.

"Już strzela, już strzela" - poniosło się na trybunach, gdy pięciokrotna triumfatorka Wielkich Szlemów przestała z regularnością trafiać w kort. Zanikło też to, co na początku wyglądało bardzo obiecująco, czyli wspomniany płaski forhend. Mówiąc obrazowo, nieposyłany zaczął być kierowany do góry, z wysokim kozłem, a nie kierowany "do przodu".