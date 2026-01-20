Iga Świątek i Marie Bouzkova - która w poniedziałek ograła w dwóch setach Meksykankę Renatę Zarazuę - mierzyły się dotąd ze sobą dwukrotnie - w minionym roku w Wuhanie oraz w sezonie 2024 na kortach Rolanda Garrosa. Za każdym razem górą była Polka, nie tracąc przy tym choćby jednego seta i oddając swojej najbliższej rywalce łącznie zaledwie 8 gemów.

Raszynianka przyzwyczaiła nas do zwycięstw, a Czeszki w sposób szczególny mogły przekonać się o jej sile. Od czasu wejścia do touru WTA Iga Świątek mierzyła się z nimi 28 razy, notując bilans 24:4. A jeśli dołożymy do tego mecze reprezentacyjne w rozgrywkach United Cup oraz Billie Jean King Cup, wynosi on aż 26:4.

Na tle swoich rodaczek wyróżnia się między innymi Karolina Pliskova. 3 porażki w 3 meczach z naszą 24-latką same w sobie nie są wprawdzie niczym szczególnym. Ale fakt, że aż dwukrotnie wycofywała się z turniejów bezpośrednio przed pojedynkiem z Polką (w Dubaju w 2023 roku oraz w Dosze rok później), już tak. To jednak nie sposób zaliczyć do bilansu bezpośrednich starć.

Tenis. Iga Świątek zmorą zawodniczek z Czech

Największego pecha do Igi Świątek miała Linda Noskova. Bo to ona - wliczając mecze reprezentacyjne - mierzyła się z Polką najczęściej. I najboleśniej to odczuła, bo poległa aż sześciokrotnie. 5 razy w turniejach WTA (Warszawa 2023, Indian Wells 2024, Miami 2024, Doha 2025, Madryt 2025) i raz we wspomnianym już Billie Jean King Cup w listopadzie 2024 roku. Czeszka zanotowała jednak także jedno zwycięstwo nad drugą obecnie rakietą świata. Zwycięstwo niezwykle cenne - dodajmy.

A wszystko wydarzyło się... właśnie w trakcie Australian Open, przed dwoma laty. Linda Noskova niespodziewanie wyeliminowała wówczas Igę Świątek w trzeciej rundzie. "Gigantyczna sensacja, tego się nikt nie spodziewał" - przedstawiona została tamta porażka naszej zawodniczki na łamach Interii. I pokazała ona najlepiej, że bilans to tylko cyfry. Bo na korcie zawsze trzeba zachować czujność. Zwłaszcza w turniejach Wielkiego Szlema.

Iga Świątek przekonała się już o tym zresztą w poniedziałek, gdy skazywana na pożarcie 130. zawodniczka rankingu WTA Yue Yuan, która prawo gry w głównej drabince w Melbourne wywalczyła sobie w kwalifikacjach, postawiła jej niezwykle wyrównane warunki. Pierwszego seta przegrała dopiero po tie-breaku, a w drugim wyszarpała wiceliderce rankingu trzy gemy.

- Zyskałam sporo doświadczenia dzięki temu, że już teraz, na tym etapie turnieju mogłam znaleźć się w takiej sytuacji, grać te najważniejsze punkty i iść do przodu. Więc głównie właśnie cieszę się, że w pierwszym secie te najważniejsze punkty w tie-breaku wygrałam i po prostu szłam po swoje - mówiła Polka po triumfie nad Chinką przed kamerą Eurosportu.

Wspomniała jednak także o problemach oraz elementach, które wymagają poprawy. I oby udało się je naprostować przed pojedynkiem z Marie Bouzkovą. Bo w walce o trzecią rundę Australian Open korzystny dotąd bilans nie będzie miał żadnego znaczenia.

Bilans Igi Świątek w starciach z Czeszkami od czasu wejścia do touru WTA:

Linda Noskova - 5 zwycięstw, 1 porażka (plus 1 wygrana w Billie Jean King Cup)

Barbora Krejcikova - 4 zwycięstwa, 2 porażki

Marketa Vodrousova - 4 zwycięstwa

Karolina Muchova - 3 zwycięstwa, 1 porażka (plus jedna wygrana na United Cup)

Karolina Pliskova - 3 zwycięstwa

Marie Bouzkova - 2 zwycięstwa

Kristyna Pliskova - 1 zwycięstwo

Petra Kvitova - 1 zwycięstwo

Katerina Siniakova - 1 zwycięstwo

Iga Świątek Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek SAEED KHAN AFP

Iga Świątek SAEED KHAN AFP

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport