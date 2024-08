Niebywała walka Igi Świątek, a potem takie wieści. Kosmiczny wyczyn Polki

Iga Świątek awansowała w sobotę do półfinału turnieju WTA w Cincinnati. Wyższość Polki musiała uznać Mirra Andriejewa, choć postawiła się liderce światowego rankingu, wygrywając nawet pierwszego seta. To nasza zawodniczka była jednak górą, tym samym notując kilka niebywałych wyczynów. A teraz 23-latka szykuje się już do półfinałowego starcia z Aryną Sabalenką.