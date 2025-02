Niebywała sytuacja w meczu Świątek. Polka stłamszona, a na koniec wymowny gest

Linda Noskova w pierwszym secie z Igą Świątek pokazała, że jest w znakomitej formie i potrafi rywalizować z Polką nawet w jej "królestwie", jakim od kilku lat niewątpliwie jest Doha. W dziesiątym gemie Czeszka serwowała, aby doprowadzić do wyrównania 5:5. Przełamanie Igi Świątek oznaczałoby natomiast koniec seta z korzyścią dla Polki.

Iga Świątek miała więc o co walczyć, ale tym razem okazała się całkowicie bezradna. A to i tak spore niedoszacowanie tego, co wydarzyło się na korcie. Linda Noskova zaczęła swojego gema serwisowego od asa serwisowego, czyli najlepiej jak tylko mogła.