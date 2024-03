W Kalifornii Świątek powtórzyła swoje osiągnięcie z 2022 roku. W ogóle od trzech lat nie schodzi w tej imprezie poniżej pewnego poziomu, bo w zeszłym roku doszła do półfinału.

Tenis. Iga Świątek jak Monica Seles i Steffi Graf

- Przebudziła się w połowie pierwszego seta na chwilę. To było za mało na tak grająca Świątek. Iga tym turniejem udowodniła, że dominuje nad resztą rywalek . Jest niebywale silna psychicznie, nie ma słabości. Reszta ma momenty, tak, jak dzisiaj Sakkari, ale potem się poddaje - ocenił występ naszej tenisistki w niedzielnym finale Wojciech Fibak , były świetny polski tenisista, triumfator 15 turniejów w grze pojedynczej, w rozmowie z PAP-em.

W sumie w tegorocznej imprezie Świątek straciła 21 gemów, co jest najmniejszą liczbą w Indian Wells od 25 lat. Tylko dwie zawodniczki - Jugosłowianka, a potem Amerykanka Monica Seles i Niemka Steffi Graf , zakończyły ten turniej z mniejszą liczbą straconych gemów w latach 90. XX wieku, ale rozgrywały tylko pięć meczów, a nie sześć, jak obecny numer jeden na świecie.

Dla Polki to już ósmy tytuł w imprezie WTA 1000 w 27. występie. To daje jej współczynnik zwycięstw na poziomie 29,6 procent, co jest najwyższym wskaźnikiem od wprowadzenia tej kategorii w 2009 roku.