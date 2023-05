Niebywała diagnoza dla Igi Świątek. Są już niemal pewni. Padły znamienne słowa

Iga Świątek przez drabinkę turnieju WTA w Madrycie idzie jak burza. W środę liderka światowego rankingu nie dała najmniejszych szans chorwackiej tenisistce Petrze Martić, rozbijając ją 6:0, 6:3. Tym samym awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Rosjanką - Weroniką Kudiermietową. Ćwierćfinałowy popis Polki urzekł hiszpańskich dziennikarzy, którzy po spotkaniu stwierdzili, że 21-latka znajduje się o dwa szczeble ponad innymi zawodniczkami i jest "nie do zatrzymania" co czyni z niej główną kandydatkę do sięgnięcia po tytuł w Madrycie.