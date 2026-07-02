Mecz Igi Świątek z Karoliną Pliskovą zakończył się około godziny 14:48 czasu lokalnego. Polka w świetnym stylu, nie licząc jednego niewielkiego przestoju w pełni dominując nad Czeszką, pokonała byłą utytułowaną rywalkę w dwóch setach i bardzo pewnie zameldował się w trzeciej rundzie Wimbledonu.

Żart w sprawie konferencji z Pliskovą. Dziennikarze rozczarowani

Tradycyjną rutyną jest to, że najpierw do dziennikarzy przychodzi tenisista pokonany, a dopiero później przychodzi pora na triumfatora. Komunikat w sprawie spotkania z byłą liderką światowego rankingu WTA pojawił się już o godz. 14:58. I brzmiał w sposób jasny, mianowicie: "konferencja z Pliskovą rozpocznie się o godz. 15:45".

Jako że w tym czasie swój pojedynek na korcie numer 17 rozgrywał Kamil Majchrzak, niektórzy dziennikarze mając czas na spotkanie z Czeszką udali się w kierunku naszego rodaka. Ktoś inny poszedł szukać tematu, a jeszcze ktoś mógł wybrać okienko na szybki obiad.

Aż tu nagle, ni stąd ni zowąd, o godzinie 15:20 pojawił się komunikat, będący aktualizacją tego pierwszego. "Karolina Pliskova w pokoju wywiadów numer 6 o godz. - uwaga - 15:20". Żart? Cyrk na kółkach? Synonimy na nazwanie tego, co się wydarzyło, można mnożyć.

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W sytuacjach, gdy konferencje mają miejsce w największych salach, odbywa się ich zapis audio. A także powstaje transkrypcja z wypowiedziami. W tym przypadku, niestety, jako że chodziło o małą salkę, z wypowiedziami Pliskovej mogły zapoznać się tylko osoby, które akurat były w pobliżu i widząc awaryjny komunikat zdążyły na spotkanie.

Wielu dziennikarzy, w tym polskich, było rozczarowanych, chcąc zadać pytanie tak wyraźnie pokonanej zawodniczce przez Świątek.

Z Wimbledonu - Artur Gac

Karolina Pliskova Adam Vaughan EPA





Iga Świątek – Karolina Pliskova. Zwycięska piłka meczowa. WIDEO Polsat Sport