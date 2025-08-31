Nie wytrzymała po tym, jak potraktowano Igę Świątek. Padły mocne słowa. "Lekcja"

W ostatnich dniach wiele emocji wzbudziła konferencja prasowa Igi Świątek, która odbyła się tuż po jej zwycięstwie nad Suzan Lamens w drugiej rundzie US Open. Choć Polka wygrała mecz w trzech setach i mogła cieszyć się z awansu do kolejnej fazy turnieju, konferencja po spotkaniu zdominowana została przez jedno, zaskakujące pytanie dziennikarza Przeglądu Sportowego Onet. Zamiast merytorycznej dyskusji o grze, forma, przeciwniczce czy strategii, padło pytanie o… koraliki we włosach. "Co to jest za pytanie, przepraszam? Czy myślałam o tym, aby wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie?" - odpowiedziała wyraźnie zdezorientowana i zirytowana Iga Świątek.

Reakcja liderki światowego rankingu WTA nie była przesadzona. Po intensywnym meczu, kiedy ciało i umysł wciąż funkcjonują w trybie rywalizacji, sportowiec oczekuje rzeczowej rozmowy - przynajmniej minimalnego zrozumienia kontekstu, w jakim się znajduje. Dlatego też reakcja Igi była zupełnie zrozumiała. Jej odpowiedź stała się szybko viralem, a temat trafił na czołówki nie tylko sportowych mediów. W obronie tenisistki stanęło wiele osób, w tym dziennikarka i aktywistka Pola Lis, która na swoim profilu na Instagramie wyraziła jasno swoje stanowisko.

Pola Lis stanęła w obronie Igi Świątek. Chodzi o aferę koralikową

Pola Lis nie zbagatelizowała sytuacji. W swojej relacji na InstaStories przyznała, że rozumie intencję dziennikarza - być może chciał rozluźnić atmosferę po trudnym meczu. Jednak, jak słusznie zauważyła, "sport lubi żarty, ale zna też granice". To trafna obserwacja, szczególnie w kontekście wielkich imprez sportowych, gdzie emocje są silne, a presja ogromna.

"Rozumiem próbę rozluźnienia atmosfery przez dziennikarza - takie pytania czasem padają z dobrych intencji. Ale ta sytuacja powinna być lekcją dla nas wszystkich: sport lubi żarty, ale zna też granice" - stwierdziła Lis.

29-latka przywołała również ciekawe porównanie do sytuacji Carlosa Alcaraza - hiszpańskiego tenisisty, który potrafi żartować ze swojego wyglądu, w tym z fryzury. Jak jednak trafnie zauważyła, to zupełnie inna sytuacja. "Alcaraz może śmiać się z własnej fryzury, bo to jego wybór i jego zabawa. W przypadku Igi Świątek pytanie o koraliki we włosach zderzyło się z inną wrażliwością - zawodniczki, która po trzysetowym boju oczekuje rozmowy o tenisie" - napisała. Ta uwaga jest słuszna. Iga Świątek nie słynie bowiem z medialnych wygłupów, nie kreuje wizerunku celebrytki. Od lat podkreśla, że najważniejszy dla niej jest sport. A skoro tak, to właśnie na tenisie - a nie na fryzurach, stylizacjach czy dodatkach - powinna koncentrować się rozmowa tuż po meczu.

