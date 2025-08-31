Nie wytrzymała po tym, jak potraktowano Igę Świątek. Padły mocne słowa. "Lekcja"
Wielkie poruszenie wywołało pytanie zadane przez dziennikarza Przeglądu Sportowego na konferencji pomeczowej Igi Świątek na US Open. Polska tenisistka nie kryła irytacji i na pytanie - jakby nie patrzeć - wcale z tenisem nie związane, ostatecznie nie odpowiedziała. Głos w tej sprawie zabrała teraz Pola Lis, która stanęła po stronie sportsmenki.
W ostatnich dniach wiele emocji wzbudziła konferencja prasowa Igi Świątek, która odbyła się tuż po jej zwycięstwie nad Suzan Lamens w drugiej rundzie US Open. Choć Polka wygrała mecz w trzech setach i mogła cieszyć się z awansu do kolejnej fazy turnieju, konferencja po spotkaniu zdominowana została przez jedno, zaskakujące pytanie dziennikarza Przeglądu Sportowego Onet. Zamiast merytorycznej dyskusji o grze, forma, przeciwniczce czy strategii, padło pytanie o… koraliki we włosach. "Co to jest za pytanie, przepraszam? Czy myślałam o tym, aby wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie?" - odpowiedziała wyraźnie zdezorientowana i zirytowana Iga Świątek.
Reakcja liderki światowego rankingu WTA nie była przesadzona. Po intensywnym meczu, kiedy ciało i umysł wciąż funkcjonują w trybie rywalizacji, sportowiec oczekuje rzeczowej rozmowy - przynajmniej minimalnego zrozumienia kontekstu, w jakim się znajduje. Dlatego też reakcja Igi była zupełnie zrozumiała. Jej odpowiedź stała się szybko viralem, a temat trafił na czołówki nie tylko sportowych mediów. W obronie tenisistki stanęło wiele osób, w tym dziennikarka i aktywistka Pola Lis, która na swoim profilu na Instagramie wyraziła jasno swoje stanowisko.
Pola Lis stanęła w obronie Igi Świątek. Chodzi o aferę koralikową
Pola Lis nie zbagatelizowała sytuacji. W swojej relacji na InstaStories przyznała, że rozumie intencję dziennikarza - być może chciał rozluźnić atmosferę po trudnym meczu. Jednak, jak słusznie zauważyła, "sport lubi żarty, ale zna też granice". To trafna obserwacja, szczególnie w kontekście wielkich imprez sportowych, gdzie emocje są silne, a presja ogromna.
"Rozumiem próbę rozluźnienia atmosfery przez dziennikarza - takie pytania czasem padają z dobrych intencji. Ale ta sytuacja powinna być lekcją dla nas wszystkich: sport lubi żarty, ale zna też granice" - stwierdziła Lis.
29-latka przywołała również ciekawe porównanie do sytuacji Carlosa Alcaraza - hiszpańskiego tenisisty, który potrafi żartować ze swojego wyglądu, w tym z fryzury. Jak jednak trafnie zauważyła, to zupełnie inna sytuacja. "Alcaraz może śmiać się z własnej fryzury, bo to jego wybór i jego zabawa. W przypadku Igi Świątek pytanie o koraliki we włosach zderzyło się z inną wrażliwością - zawodniczki, która po trzysetowym boju oczekuje rozmowy o tenisie" - napisała. Ta uwaga jest słuszna. Iga Świątek nie słynie bowiem z medialnych wygłupów, nie kreuje wizerunku celebrytki. Od lat podkreśla, że najważniejszy dla niej jest sport. A skoro tak, to właśnie na tenisie - a nie na fryzurach, stylizacjach czy dodatkach - powinna koncentrować się rozmowa tuż po meczu.