Nie tylko Świątek i Sabalenka. Trzy tenisistki w grze o pozycję numer jeden

Iga Świątek mogła być tą najlepszą, bez podziału na płeć. Do gry wkroczył gigant z Serbii

I choć tamten sezon był dla Polki genialny, zdeklasowała we wszelkich rankingach rywalki, do tego wygrała aż dwa turnieje Wielkiego Szlema, to ten wcale nie musi być o wiele gorszy. Jeśli triumfuje w Cancunie, zarobi niemal tyle samo co w zeszłym roku (ponad 9,8 miliona dolarów) i też skończy rok na pierwszej pozycji. Tyle że jeśli sobota czy niedziela nie potoczy się po myśli raszynianki, w obu rankingach może triumfować ktoś inny.