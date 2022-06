Nie tylko Led Zeppelin. Jaka muzyka motywuje Igę Świątek do kolejnych triumfów?

Iga Świątek wygrywając z Darią Kasatkiną w półfinale tegorocznego Rolanda Garrosa już zapisała się w historii - nasza reprezentantka wyrównała bowiem rekord najdłuższej serii zwycięstw w XXI wieku, wynoszącej dokładnie 34 kolejne triumfy, a ustanowionej swego czasu przez Serenę Williams.

Jeszcze jedna wygrana i Polka będzie indywidualną rekordzistką w tym względzie - no i oczywiście, po raz drugi w swojej karierze, stanie się zwyciężczynią wielkoszlemowego Roland Garrosa.

Jednym z czynników, który pomógł jej wspiąć się na absolutny tenisowy szczyt była bez wątpienia muzyka - pełna energii i motywująca. Świątek pisze o tym otwarcie w swoim felietonie dla BBC Sport.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Coco Gauff z ważnym przekazem, co napisała przed finałem z Igą Świątek? WIDEO © 2022 Associated Press

Roland Garros. Iga Świątek motywuje się przed meczami muzyką. "Chcę mieć więcej energii"

"Mogliście zauważyć, że w tych ostatnich kilku chwilach przed wkroczeniem na kort, kiedy czekam na sygnał do wyjścia, mam na sobie słuchawki. Zawsze słucham playlisty, którą stworzyłam na początku tego sezonu, by nakręcić się przed meczem" - opisuje 21-latka.

"To zawsze jest muzyka rockowa - pięć piosenek od Led Zeppelin, AC/DC, Gorillaz i Pearl Jam, które się zapętlają" - wymienia zawodniczka, dodając, że jeśli ma czas, słucha dodatkowo raz jeszcze dwóch ostatnich utworów ze spisu.

"Czasami muzyka pomaga mi się zrelaksować przed meczem, ale z tego zbioru korzystam, gdy chcę mieć więcej energii" - podkreśla tenisistka.

"Zaczęłam słuchać tych pięciu piosenek przed pierwszym spotkaniem w tym sezonie, więc kiedy wchodzę na moje konto streamingowe i widzę najczęściej odtwarzane przeze mnie piosenki, zawsze jest to playlista meczowa. Okazała się być dla mnie szczęśliwa, więc nie chcę jej zmieniać przed, miejmy nadzieję, jeszcze jedną wygraną we French Open" - skwitowała Iga Świątek.

Jak więc wyglądają ulubione utwory tenisistki w pełnej okazałości?

Rock on the court. Te utwory zagrzewają Igę Świątek do walki!

AC/DC - Thunderstruck

Pearl Jam - Even Flow

Gorillaz - Feel Good Inc.

Pearl Jam - Porch

Led Zeppelin - Rock & Roll

Co ciekawe pierwszy z wymienionych utworów w kontekście kariery Igi Świątek pojawił się w mediach już jakiś czas temu - podczas tegorocznego Australian Open sportsmenkę zapytano o to, jaka jest jej ulubiona piosenka w wykonaniu Angusa Younga i spółki - wybór Polki padł właśnie na charakterystyczny przebój, którym rozpoczynał się lubiany przez fanów AC/DC album "The Razor's Edge" z 1990 roku. Publika z Antypodów ówczesną odpowiedź Świątek przywitała brawami.

Roland Garros. Iga Świątek gra z Cori Gauff o najwyższy laur

Miejmy nadzieję, że na cześć pierwszej rakiety świata będzie dziś wiwatować również publiczność paryska - oczywiście po jej triumfie nad Cori Gauff w finale Rolanda Garrosa. Początek meczu o godz. 15.00 - relację na żywo z tego wydarzenia będzie można znaleźć w naszym serwisie!

Zobacz także: Co Iga Świątek sądzi o Cori Gauff? Poruszające słowa Polki