Gdy w Polsce ludzie będą celebrować drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, Iga Świątek zacznie rywalizację w kolejnym sezonie, już swoim ósmym na poziomie zawodów WTA. Najpierw w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup w Shezhen - tam czekają ją mecze z Jeleną Rybakiną (piątek), Xinyu Wang (sobota) oraz w mikście.

A później będzie już trzeba czekać do 5 stycznia - i potyczki Polki z Evą Lys w United Cup. Wtedy sezon w jej wykonaniu ruszy na dobre, podobnie jak i niemal wszystkich innych gwiazd kobiecego touru. W Australii nie zobaczymy jedynie Ons Jeabeur, która spodziewa się dziecka, ale też kontuzjowanej Danielle Collins.

Będzie za to grać mistrzyni olimpijska z Paryża Qinwen Zheng, mająca w ostatnim półroczu olbrzymie problemy zdrowotne. I o dziwo, jej nazwisko znalazło się też na liście dodatkowych zmagań zorganizowanych przez Craiga Tileya, szefa Australian Open.

Ale nie tylko. Z polskiej perspektywy ciekawsza jest osoba Naomi Osaki, prowadzonej przecież od sierpnia przez Tomasza Wiktorowskiego.

Kolejne gwiazdy na jednej liście startowej z Igą Świątek. To będzie "krótka piłka"

W pierwszym tygodniu rywalizacji w Melbourne Park, między 12 a 18 stycznia, nie zobaczymy bowiem zmagań najlepszych zawodniczek i zawodników na świecie o punkty do rankingów WTA czy ATP. To bowiem tydzień z kwalifikacjami, w tym i trzech polskich zawodniczek (Lindy Klimovicovej, Katarzyny Kawy i Mai Chwalińskiej), ale też i różnych innych atrakcji, z koncertami włącznie.

Iga Świątek, Australian Open 2025 DAVID GRAY / AFP AFP

Tą najciekawszą może zaś być "AO 1 Point Slam", który tenisowi kibice mogą pamiętać z początku tego roku, gdy niecodzienna rywalizacja debiutowała w programie. Wtedy w drabince pojawiły się 32 osoby, w tym i nasz Hubert Hurkacz, teoretycznie faworyt. Tyle że raz zaserwował w siatkę i... na tym się jego rola skończyła.

Zasady są proste: cały "mecz" składa się z jednej akcji, a o serwisie lub returnie decyduje triumf w grze... "Papier, kamień, nożyce". A jeśli ktoś serwisem nie trafi w karo, kończy udział.

Teraz organizatorzy AO poszli za ciosem - triumfator zmagań zgarnie bowiem nie 60 tys. dolarów, jak triumfator Omar Jasika w styczniu, ale... równy milion. A to już robi wrażenie. Wystarczy wygrać pięć akcji w pięciu meczach.

W stawce będą tak amatorzy, jak i zawodowcy, już wcześniej ogłoszono nazwiska Carlosa Alcaraza czy Nicka Kyrgiosa. A w poprzednim tygodniu na tej liście pojawili się m.in. Iga Świątek, Jannik Sinner czy Coco Gauff.

Teraz potwierdzono kolejne zgłoszenia - i trzeba przyznać, że robi się coraz ciekawiej. Daniił Miedwiediew, Felix Auger-Aliassime, Qinwen Zheng czy Naomi Osaka - to robi wrażenie.

Odkąd japońską gwiazdę w sierpniu w Montrealu przejął Tomasz Wiktorowski, Osaka nie miała jeszcze okazji mierzyć się z Igą Świątek. Choć blisko było takich potyczek już wtedy w Kanadzie, a później w US Open czy Pekinie.

O dziwo, zwykle to Świątek odpadała wcześniej. Choć red. Adam Romer był świadkiem zdarzenia w Nowym Jorku, gdy Iga raz z byłym trenerem znaleźli się na jednym korcie. Polka kończyła wtedy zajęcia treningowe, a Osaka je zaczynała.

Teoretycznie mogą zagrać w United Cup - Japonia rywalizuje jednak w Perth, a Polska - w Sydney. Ta ewentualność zachodzi więc dopiero na poziomie półfinału, w tym drugim mieście. "AO 1 Point Slam" daje taką ewentualność 14 stycznia, o ile dojdzie do odpowiedniego losowania drabinki.

I jedno jest pewne: takie spotkanie nie będzie długie.

Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP / Robert Prange/Getty Images AFP

Awans Naomi Osaki do półfinału turnieju w Montrealu. WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2025 Associated Press