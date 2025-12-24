Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie tylko Kyrgios. Osaka już obok Świątek. Krótka rozprawa o milion dolarów

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W piątek około godz. 12 Iga Świątek zacznie tenisowy sezon - na razie nieoficjalnie, bo przecież turniej w Shenzhen ma charakter pokazowy. Niemniej po jej trzech spotkaniach będzie można już odliczać godziny do tych meczów ważniejszych, w Australii. A z tego kontynentu napływają coraz ciekawsze wieści dotyczące jednej z kolejnych rywalizacji, którą czeka wkrótce Polka. Lista gwiazd robi się bowiem coraz dłuższa.

Kobieta z długimi, prostymi włosami w białej koszuli, sfotografowana na czarnym tle, patrzy wprost przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
Iga ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Gdy w Polsce ludzie będą celebrować drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, Iga Świątek zacznie rywalizację w kolejnym sezonie, już swoim ósmym na poziomie zawodów WTA. Najpierw w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup w Shezhen - tam czekają ją mecze z Jeleną Rybakiną (piątek), Xinyu Wang (sobota) oraz w mikście.

A później będzie już trzeba czekać do 5 stycznia - i potyczki Polki z Evą Lys w United Cup. Wtedy sezon w jej wykonaniu ruszy na dobre, podobnie jak i niemal wszystkich innych gwiazd kobiecego touru. W Australii nie zobaczymy jedynie Ons Jeabeur, która spodziewa się dziecka, ale też kontuzjowanej Danielle Collins.

    Będzie za to grać mistrzyni olimpijska z Paryża Qinwen Zheng, mająca w ostatnim półroczu olbrzymie problemy zdrowotne. I o dziwo, jej nazwisko znalazło się też na liście dodatkowych zmagań zorganizowanych przez Craiga Tileya, szefa Australian Open.

    Ale nie tylko. Z polskiej perspektywy ciekawsza jest osoba Naomi Osaki, prowadzonej przecież od sierpnia przez Tomasza Wiktorowskiego.

    Kolejne gwiazdy na jednej liście startowej z Igą Świątek. To będzie "krótka piłka"

    W pierwszym tygodniu rywalizacji w Melbourne Park, między 12 a 18 stycznia, nie zobaczymy bowiem zmagań najlepszych zawodniczek i zawodników na świecie o punkty do rankingów WTA czy ATP. To bowiem tydzień z kwalifikacjami, w tym i trzech polskich zawodniczek (Lindy Klimovicovej, Katarzyny Kawy i Mai Chwalińskiej), ale też i różnych innych atrakcji, z koncertami włącznie.

    Tą najciekawszą może zaś być "AO 1 Point Slam", który tenisowi kibice mogą pamiętać z początku tego roku, gdy niecodzienna rywalizacja debiutowała w programie. Wtedy w drabince pojawiły się 32 osoby, w tym i nasz Hubert Hurkacz, teoretycznie faworyt. Tyle że raz zaserwował w siatkę i... na tym się jego rola skończyła.

    Zasady są proste: cały "mecz" składa się z jednej akcji, a o serwisie lub returnie decyduje triumf w grze... "Papier, kamień, nożyce". A jeśli ktoś serwisem nie trafi w karo, kończy udział.

      Teraz organizatorzy AO poszli za ciosem - triumfator zmagań zgarnie bowiem nie 60 tys. dolarów, jak triumfator Omar Jasika w styczniu, ale... równy milion. A to już robi wrażenie. Wystarczy wygrać pięć akcji w pięciu meczach.

      W stawce będą tak amatorzy, jak i zawodowcy, już wcześniej ogłoszono nazwiska Carlosa Alcaraza czy Nicka Kyrgiosa. A w poprzednim tygodniu na tej liście pojawili się m.in. Iga Świątek, Jannik Sinner czy Coco Gauff.

      Teraz potwierdzono kolejne zgłoszenia - i trzeba przyznać, że robi się coraz ciekawiej. Daniił Miedwiediew, Felix Auger-Aliassime, Qinwen Zheng czy Naomi Osaka - to robi wrażenie.

      Odkąd japońską gwiazdę w sierpniu w Montrealu przejął Tomasz Wiktorowski, Osaka nie miała jeszcze okazji mierzyć się z Igą Świątek. Choć blisko było takich potyczek już wtedy w Kanadzie, a później w US Open czy Pekinie.

      O dziwo, zwykle to Świątek odpadała wcześniej. Choć red. Adam Romer był świadkiem zdarzenia w Nowym Jorku, gdy Iga raz z byłym trenerem znaleźli się na jednym korcie. Polka kończyła wtedy zajęcia treningowe, a Osaka je zaczynała.

      Teoretycznie mogą zagrać w United Cup - Japonia rywalizuje jednak w Perth, a Polska - w Sydney. Ta ewentualność zachodzi więc dopiero na poziomie półfinału, w tym drugim mieście. "AO 1 Point Slam" daje taką ewentualność 14 stycznia, o ile dojdzie do odpowiedniego losowania drabinki.

      I jedno jest pewne: takie spotkanie nie będzie długie.

      Zawodniczka tenisowa w niebieskim stroju podczas emocjonalnej reakcji na meczu, w tle widoczny sędzia bądź trener w okrągłym kadrze.
      Tomasz Wiktorowski i Naomi OsakaMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP / Robert Prange/Getty ImagesAFP
      Awans Naomi Osaki do półfinału turnieju w Montrealu. WIDEOASSOCIATED PRESS© 2025 Associated Press

