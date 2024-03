Po Serenie nie jestem pewien, czy był lepszy gracz (...) To przeszło od: 'hej, ona (Iga Świątek - przyp.red.) zajmuje pierwsze miejsce', do: 'powiedzmy sobie jasno, to jest tenisistka pokoleniowa'. To był jej 19 tytuł. Widziałem statystykę, ona ma 19 zwycięstw w 23 finałach

~ zaznaczył Jon Wertheim, cytowany przez portal "tennisuptodate.com".