Iga Świątek od kilku już lat utrzymuje się w ścisłej czołówce światowego rankingu kobiecego tenisa. Obecna druga rakieta świata na swoim koncie ma sukcesy, o których wiele jej rywalek może jedynie pomarzyć - ponad 120 tygodni na czele rankingu WTA, sześć tytułów wielkoszlemowych, a także brązowy medal igrzysk olimpijskich w singlu. Nic więc dziwnego, że w naszym kraju panuje obecnie "Świątkomania", a fani z Polski podróżują po całym świecie, aby kibicować raszyniance podczas ważnych turniejów z trybun. Nie inaczej było podczas WTA Finals w Rijadzie, gdzie na widowni powiewały biało-czerwone flagi.

Po zakończeniu rywalizacji w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Rijadzie Iga Świątek opuściła Arabię Saudyjską i na kilka dni wróciła do ojczyzny. Polka nie mogła jednak liczyć na odpoczynek - wraz z innymi powołanymi przez Dawida Celta tenisistkami wzięła bowiem udział w turnieju eliminacyjnym Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Tam również czekał na 24-latkę tłum kibiców.

Sylwester Lis ujawnia prawdę o Idze Świątek

Aby strzec bezpieczeństwa jednej z najwybitniejszych obecnie tenisistek świata, zatrudniono dla Igi Świątek osobistego bodyguarda, któremu świat sportu wcale nie jest obcy. Wybór padł bowiem na Sylwestra Lisa - zawodnika mieszanych sportów walki i strongman. "Dzik Gorzowski" podczas wizyty w 24-latki w Gorzowie Wielkopolskim nie odstępował jej na krok. Teraz w rozmowie z "Super Expressem" ujawnił, jaka jest Iga Świątek, gdy w pobliżu nie ma dziennikarzy ani kamer.

"Rozmawialiśmy wielokrotnie. Zarówno o moich startach w zawodach strongmanów, jak i o jej sportowych osiągnięciach. Iga okazała się osobą otwartą, pogodną i bardzo sympatyczną. Ale nawet gdybyśmy nie rozmawiali, już sam sposób, w jaki zachowywała się wobec kibiców, pokazuje, że jest człowiekiem skromnym, kulturalnym i dobrze wiedzącym, czego chce" - wyznał.

Sportowiec chroniąc Igi Świątek nie mógł narzekać na nudę. Jak wyjawił, jedna z sytuacji, która wydarzyła się na turnieju, była dla niego nie lada wyzwaniem. "Najtrudniejsza sytuacja była… trochę nietypowa - kiedy Iga rozdawała autografy, kibice zaczęli podchodzić także do mnie i prosili o zdjęcia oraz podpisy. To było dla mnie zaskakujące i w pewnym sensie trudne, bo nadal musiałem zachować pełną koncentrację nad zapewnieniem jej bezpieczeństwa" - zdradził.

Igę Świątek czeka teraz krótki urlop. Polka uda się najpierw do Szwajcarii, gdzie czeka ją trochę obowiązków związanych ze współpracą z marką ON. Następnie przeniesie się ona na Mauritius, gdzie spędzi kolejne dni.

