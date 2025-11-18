Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie odstępował Świątek ani na krok. Teraz ujawnia prawdę o Polce. Taka jest naprawdę

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

W ostatnich dniach polscy kibice mogli oglądać Igę Świątek w akcji podczas turnieju eliminacyjnego Billie Jean King Cup. W Gorzowie Wielkopolskim bezpieczeństwa wiceliderki światowego rankingu kobiecego tenisa strzegł Sylwester Lis. Strongman i zawodnik MMA w rozmowie z mediami ujawnił teraz, jak Polka zachowywała się, gdy w pobliżu nie było kamer.

Sylwester Lis (po prawej) ujawnia, jaka jest Iga Świątek
Sylwester Lis (po prawej) ujawnia, jaka jest Iga ŚwiątekTomasz Browarczyk/400mm.plNewspix.pl

Iga Świątek od kilku już lat utrzymuje się w ścisłej czołówce światowego rankingu kobiecego tenisa. Obecna druga rakieta świata na swoim koncie ma sukcesy, o których wiele jej rywalek może jedynie pomarzyć - ponad 120 tygodni na czele rankingu WTA, sześć tytułów wielkoszlemowych, a także brązowy medal igrzysk olimpijskich w singlu. Nic więc dziwnego, że w naszym kraju panuje obecnie "Świątkomania", a fani z Polski podróżują po całym świecie, aby kibicować raszyniance podczas ważnych turniejów z trybun. Nie inaczej było podczas WTA Finals w Rijadzie, gdzie na widowni powiewały biało-czerwone flagi.

Po zakończeniu rywalizacji w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Rijadzie Iga Świątek opuściła Arabię Saudyjską i na kilka dni wróciła do ojczyzny. Polka nie mogła jednak liczyć na odpoczynek - wraz z innymi powołanymi przez Dawida Celta tenisistkami wzięła bowiem udział w turnieju eliminacyjnym Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Tam również czekał na 24-latkę tłum kibiców.

Polska ma nowy talent? Świątek chwali młodą reprezentantkę podczas BJK CupPolsat Sport

Sylwester Lis ujawnia prawdę o Idze Świątek

Aby strzec bezpieczeństwa jednej z najwybitniejszych obecnie tenisistek świata, zatrudniono dla Igi Świątek osobistego bodyguarda, któremu świat sportu wcale nie jest obcy. Wybór padł bowiem na Sylwestra Lisa - zawodnika mieszanych sportów walki i strongman. "Dzik Gorzowski" podczas wizyty w 24-latki w Gorzowie Wielkopolskim nie odstępował jej na krok. Teraz w rozmowie z "Super Expressem" ujawnił, jaka jest Iga Świątek, gdy w pobliżu nie ma dziennikarzy ani kamer.

"Rozmawialiśmy wielokrotnie. Zarówno o moich startach w zawodach strongmanów, jak i o jej sportowych osiągnięciach. Iga okazała się osobą otwartą, pogodną i bardzo sympatyczną. Ale nawet gdybyśmy nie rozmawiali, już sam sposób, w jaki zachowywała się wobec kibiców, pokazuje, że jest człowiekiem skromnym, kulturalnym i dobrze wiedzącym, czego chce" - wyznał.

Sportowiec chroniąc Igi Świątek nie mógł narzekać na nudę. Jak wyjawił, jedna z sytuacji, która wydarzyła się na turnieju, była dla niego nie lada wyzwaniem. "Najtrudniejsza sytuacja była… trochę nietypowa - kiedy Iga rozdawała autografy, kibice zaczęli podchodzić także do mnie i prosili o zdjęcia oraz podpisy. To było dla mnie zaskakujące i w pewnym sensie trudne, bo nadal musiałem zachować pełną koncentrację nad zapewnieniem jej bezpieczeństwa" - zdradził.

Igę Świątek czeka teraz krótki urlop. Polka uda się najpierw do Szwajcarii, gdzie czeka ją trochę obowiązków związanych ze współpracą z marką ON. Następnie przeniesie się ona na Mauritius, gdzie spędzi kolejne dni.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka, Mirra Andriejewa
Tenis

Były trener Williams wydał wyrok. Tuż po zakończeniu sezonu. To ma być nowa liderka

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
    Osoba w pomarańczowej czapce i czarnej bluzie siedzi przed mikrofonem na tle różowego ekranu.
    Iga ŚwiątekIRINA R HIPOLITO/Spain DPPIAFP
    Tenisistka w białej czapce i stroju sportowym trzyma rakietę tenisową na tle trybun pełnych widzów.
    Iga ŚwiątekFoto OlimpikAFP
    Zawodniczka tenisa ziemnego w białej czapce i koszulce z polskim godłem, wykonująca uderzenie rakietą podczas meczu, na pierwszym planie żółta piłka tenisowa.
    Iga Świątek podczas Billie Jean King Cup w barwach reprezentacji PolskiDAX IMAGESAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja