Nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Teraz ogłaszają ws. Świątek na Roland Garros

Ostatnie poczynania Igi Świątek nie nastrajają optymizmem. W najnowszym rankingu WTA raszynianka spadła na 5. miejsce, co jest jej najgorszym wynikiem od przeszło 3 lat. Z tego powodu fani Polki z niepokojem wypatrują zbliżających się zmagań w ramach tegorocznej edycji French Open, w którym to 23-latka wystąpi jako obrończyni zeszłorocznego tytułu. Nieco bardziej optymistyczni są jednak eksperci z portalu "tennis365.com", którzy umieścili Świątek w gronie faworytek do końcowego triumfu.