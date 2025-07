Nie mogą pogodzić się ze zwycięstwem Świątek. Uderzają w czuły punkt. "To żenujące"

Nikt nigdy nie miał wątpliwości co do tego, że Iga Świątek nie zażyła niedozwolonej substancji świadomie. Znalazła się ona w melatoninie , którą Polka łykała regularnie, aby poprawić jakość swojego snu i zminimalizować negatywne efekty jetlaga, który pojawiał się na skutek regularnego podróżowania po całym świecie.

Dziś jednak można powiedzieć, że stara dobra Iga Świątek wróciła na dobre . Polka znowu prezentuje fenomenalny tenis, a na Wimbledonie zaprezentowała się niemal perfekcyjnie. Był to specyficzny turniej, ponieważ wiele zawodniczek z czołówki odpadło szybciej, niż można było się spodziewać. Dzięki temu Iga Świątek uniknęła ich w swojej drabince. Mimo to sukcesowi Polki w Londynie nie można umniejszać. Była najlepsza i w bardzo przekonującym stylu pokonała wszystkie rywalki, które stanęły jej na drodze. Amanda Anisimova w wielkim finale nie znalazła się przez przypadek. Wynik 6:0, 6:0 w pojedynku o tytuł mówi sam za siebie.

Iga Świątek nie była jedyną postacią ze świata tenisa, która w ostatnim czasie przeszła przez podobny kryzys. Drugą był Jannik Sinner. I choć w przypadku Polki sprawa zakończyła się bardzo polubownie i dostała ona najmniejszy wymiar kary, tak Włoch musiał pauzować przez trzy miesiące. To wciąż kara dość łagodna, ale Sinner również został w związku z tym wszystkim wystawiony na bardzo poważną próbę . Wrócił w stylu równie wielkim, jak Świątek. W wielkim finale Wimbledonu odebrał tytuł kilkukrotnemu mistrzowi londyńskich kortów Carlosowi Alcarazowi , nie pozostawiając wątpliwości co do tego, który z zawodników był lepszy na korcie. O wyniku zdecydowało zarządzanie kryzysem. Sinner znowu udowodnił, że ma bardzo silną psychikę i na tym polu okazał się zdecydowanie lepszy.

- Cóż, ja i Iga, faktycznie rozmawialiśmy o tym i świętowaliśmy w pewnym sensie jeszcze bardziej, ponieważ był to bardzo trudny czas dla niej, a także dla mnie. Tylko ja i mój zespół oraz ludzie, którzy są mi bliscy, wiedzą dokładnie, jak to się potoczyło - mówił Jannik Sinner po Kolacji Mistrzów Wimbledonu.

"To żenujące", "niepożądany duet". Nie wszystkim podoba się to że Świątek i Sinner triumfowali w Londynie

"Od zakazu dopingowego aż po mistrzostwo Wimbledonu. Jak my się tu znaleźliśmy?" - brzmi tytuł artykułu Roana w BBC. Dziennikarz wypomina, że tytułom Świątek i Sinnera w tym roku towarzyszą duże kontrowersje i że może to uderzyć w wizerunek całego tenisa.

W artykule Roana pojawiły się również wypowiedzi eksperta ds. public relations Tima Jotischky'ego z agencji PHA Group. Użył on jeszcze mocniejszych słów i stwierdził, że to "żenujące", że Wimbledon wygrał w tym roku właśnie taki duet.

To trochę żenujące dla sportu, a co za tym idzie, dla Wimbledonu, to wyjątkowy i niepożądany duet.

- Jednak dowody sugerują, że inni zawodnicy są bardziej zdenerwowani niż widzowie. Rywalizacja Sinnera z Alcarazem zawładnęła kibicami tenisa na całym świecie. I choć to Alcaraz jest popularniejszy, to Sinner nigdy nie znalazł się na celowniku kibiców - dodaje ekspert.

Należy pamiętać jednak o tym, że ilości substancji zakazanej, jakie wykryto w organizmie Igi Świątek, nie miały prawa w jakikolwiek sposób wpłynąć na jej grę ani wydajność. Właśnie dlatego kara Polki była symboliczna. Czy przypominanie o tym przy okazji jej każdego kolejnego triumfu ma sens? Wydaje się, że może być to jedynie pożywka dla tych, którym nie podoba się to, iż Polka potrafiła podnieść się po tym bardzo bolesnym ciosie i wrócić na tenisowy szczyt. Co do czystości jej intencji WADA nigdy nie miała żadnych wątpliwości.