Nie minęło 48 godzin. Wraca sprawa Świątek i Chwalińskiej. Padło "przepraszam"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Najlepsza polska tenisistka? Iga Świątek. A najpopularniejsza? Tu już odpowiedź nie jest tak oczywista. Po kapitalnym występie w tegorocznej edycji Roland Garros serca kibiców skradła Maja Chwalińska. O tym, jak bardzo zawładnęła zbiorową wyobraźnią, najlepiej świadczy zabawna pomyłka Maryli Rodowicz, która pomieszała personalia polskich tenisistek. Nie zostawiła tego jednak bez echa. Po dwóch dniach ciepło przeprosiła obie zawodniczki.

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Iga Świątek i Maja Chwalińska (na małym zdj.) po French Open muszą... podzielić się popularnością AFP

Maryla Rodowicz to nie tylko ikona polskiej estrady, ale również od zawsze pasjonatka sportu. Tenis to jedna z jej ulubionych dyscyplin. Nie tylko kibicuje, ale również sama wychodzi na kort.

Jest również wielką fanką talentu Igi Świątek. Nie kryje przy tym zauroczenia Mają Chwalińską. Przed dwoma dniami zaliczyła jednak zabawną wpadkę.

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Maryla Rodowicz przeprasza Igę Świątek i Maję Chwalińską. "Byłam jeszcze w innym świecie"

"Sport jest bliski mojemu sercu i dlatego mój występ dedykuję Idze Chwalińskiej" - takie słowa ze sceny rzuciła Maryla Rodowicz. Miało to miejsce przed dwoma dniami w trakcie koncertu w Bielsku-Białej. Gwiazda rodzimej piosenki uświetniała projekt organizowany pod szyldem "Lato z Radiem i Telewizją Polską".

Przestrzeń wirtualna na takie incydenty nie pozostaje obojętna. Pomyłka odbiła się w sieci szerokim echem. Komentarze w większości nie miały negatywnego wydźwięku. Mimo to Rodowicz postanowiła odnieść się do sprawy w mediach społecznościowych.

"Mam pracowite lato i jestem zachwycona, bo uwielbiam robić to, co robię. Czyli grać koncerty, być na scenie, bawić się z publicznością. Dzisiaj wróciłam o 3 rano, ale zaraz zabieram się za robienie zupy ze świeżych pomidorów" - rozpoczęła wpis na Facebooku.

"Chciałam przeprosić Igę Świątek i Maję Chwalińską. 2 dni temu brałam udział w koncercie TVP otwierającym Lato z Radiem, w Bielsku-Białej. I palnęłam w wywiadzie, że dedykuję swój występ Idze Chwalińskiej. Matko, pożeniłam Maję z Igą. Przepraszam was dziewczyny, zeszłam ze sceny i byłam jeszcze w innym świecie" - to dalszy fragment posta.

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Internauci odebrali tę wiadomość z uznaniem i sympatią.

"A bardzo chciałam pozdrowić klub tenisowy z Bielska Advantage i Maję Chwalińską, która zachwyciła świat. Biję się w piersi. I wracam do pomidorowej. I życzę wam sukcesów na Wimbledonie" - zakończyła Rodowicz.

Wielkoszlemowy turniej w Londynie rozpoczyna się dokładnie za tydzień. Chwalińska, dzięki grze w finale French Open, przystąpi do rywalizacji z "dziką kartą". Świątek broni tytułu sprzed roku.

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Uśmiechnięta tenisistka w żółtej koszulce z logotypami sponsorów trzyma rękę na czole, wyrażając radość lub ulgę po zakończeniu meczu.
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