Nie milknie szum związany z Igą Świątek. Rosyjski mistrz olimpijski prosto z mostu: Wstyd

"Na pewno to jest coś, co zostanie ze mną do końca życia i wymagało dużo siły, ten powrót do treningów, po tym jak właściwie cała ta sytuacja złamała mi serce. Więc było dużo płaczu, było dużo nieprzespanych nocy. (...) Najgorsza była generalnie niepewność, nie wiedziałam, co się wydarzy z moją karierą i nie wiedziałam, jak ta sytuacja się skończy i czy będę mogła przez następny czas grać w ogóle w tenisa" - mówiła w przejmującym, kilkuminutowym materiale wrzuconym na Instagrama.