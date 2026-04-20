Nie milkną echa po tym, co zrobiła Abramowicz. Nerwy puściły. "Nie może tak być"

Podczas WTA 1000 Indian Wells Iga Świątek w ćwierćfinale przegrała z Eliną Switoliną. W trakcie spotkania dopuszczała się bardzo nieeleganckich zachowań i zwrotów w stronę swojego sztabu, który tylko dolewał oliwy do ognia. "Sorry, grałam na odwal się" - rzuciła, dodając przekleństwa i wściekłe rzuty ręcznikiem o kort.

Niemal tydzień później Polka rozpoczęła rywalizację w Miami. I zakończyła ją błyskawicznie, bo już po pierwszym spotkaniu. Sensacyjnie ograła ją Magda Linette. Była to pierwsza porażka 24-latki w pierwszym meczu zawodów WTA od 1674 dni, po której Świątek zdecydowała się na gruntowne zmiany. Miejsce Wima Fissette'a zajął Francisco Roig.

Tomasz Tomaszewski: Iga jest nieszczęśliwa, niezadowolona i sfrustrowana. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wrócił temat zachowania Abramowicz wobec Świątek. Kilka słów prawdy: Nie może tak być

Podczas spotkania z Linette komunikacja Igi Świątek ze swoim boksem była bardzo chaotyczna. "Wróć do tego, co się sprawdza: do prostych rzeczy i do swojego planu. Bo masz wszystkie narzędzia. Dobra? Tak? Dawaj! Z wiarą i swoje! [...]. Biegaj do wszystkiego" - krzyczała Daria Abramowicz. "Iga, przestań pokazywać, jak ci źle. Graj dalej!" - dodawał Maciej Ryszczuk. "Odsuń się do returnu. Zmień coś. Dawaj!" - mówił Wim Fissette.

Natłok informacji i niepotrzebne krzyki sprawiły, że tenisistka kompletnie pogubiła się w gąszczu wskazówek. Zwłaszcza tych czysto sportowych, którymi autorami była m.in. jej psycholożka. Można przypuszczać, że wcale nie pomogły one Świątek w rywalizacji, którą ostatecznie przegrała 6:1, 5:7, 3:6.

Do tamtych wydarzeń w poniedziałkowym Polsat Sport Talk wrócił Dawid Olejniczak. - Jak kiedyś grałaś z linii końcowej i wiedziałaś, że niezależnie kto stoi po drugiej stronie kortu, czy jest to Sabalenka, Rybakina, Gauff itd. i wiesz że je przebijesz, sfera mentalna odgrywała mniejsze znaczenie. Byłaś pewna siebie. Natomiast jeżeli nagle plan A przestaje działać, a z tym planem B bywa różnie, to wtedy pojawiają się doniesienia o sferze mentalnej - mówi były zawodnik i tenisowy ekspert, odnosząc się do braku pewności siebie 24-latk na korcie.

Chwilę później Olejniczak poruszył temat sztabu i tego, co działo się na Miami Open. - Musi być zrobiony porządek. Nie może być tak, jak było w Miami, że rady tenisowe dają osoby, które nie powinny ich dawać - tłumaczy, mając na myśli m.in. Abramowicz.

- Nawet w skali całego światowego sportu jest to rzecz bez precedensu. Trener w każdym sporcie musi mieć posuch. Musi być szeryfem, czasami dyktatorem. W odpowiednim momencie musi przybrać odpowiednie role. Czasami musisz być ojcem, czasami kolegą, a czasami tym surowym nauczycielem, który wyłoży kawę na ławę i postawi jedynkę - podsumował.

Obecnie Iga Świątek przygotowuje się do zawodów w Madrycie. Wcześniej po porażce z Mirrą Andriejewą odpadła w ćwierćfinale WTA 500 Stuttgart. Wtedy na trybunach zabrakło Darii Abramowicz.

Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk. Skrót meczu Polsat Sport