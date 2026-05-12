Nie milkną echa meczu Świątek z Osaką. Nagły werdykt Hiszpanów. W tle Roig

Michał Chmielewski

Iga Świątek w kapitalnym stylu zameldowała się w ćwierćfinale WTA 1000 Rzym. W czwartej rundzie Polka rozbiła Naomi Osakę 6:2, 6:1, dzięki czemu teraz zagra z Jessiką Pegulą. O starciu naszej reprezentantki z Japonką rozpisywały się m.in. hiszpańskie media. "Niełatwo jest tak dobrze zgrać się z nowym trenerem" - pisze jeden z portali.

Iga Świątek w zielonej czapce i niebieskiej koszulce rozmawia z trenerem Francisco Roigiem na ławce.
Iga Świątek i Francisco RoigRobert PrangeGetty Images

Przed rozpoczęciem pojedynku Igi Świątek z Naomi Osaką w Rzymie wielu ekspertów i kibiców spodziewało się zaciętego i wyrównanego spotkania. Zwłaszcza biorąc pod uwagę dosyć nieregularną formę 24-latki w ostatnim czasie. Jednocześnie nie można zapominać, że Osaka to czterokrotna mistrzyni Wielkich Szlemów.

Tymczasem Świątek w poniedziałkowy wieczór "wróciła do ustawień fabrycznych". Nasza tenisistka zmiażdżyła podopieczną Tomasza Wiktorowskiego swoją dynamiką i szybkością na korcie. Efektem świetnej formy było zwycięstwo 6:2, 6:1 w ekspresowym tempie. Tylko w początkowych fazach meczu Japonka była w stanie realnie postraszyć młodszą rywalkę.

Hiszpanie zobaczyli mecz Świątek w Rzymie. Nie bali się tego napisać. Oto werdykt

Dyspozycja Igi Świątek w starciu 1/8 finału Internazionali d'Italia przypadła do gustu ekspertom puntodebreak.com. "Iga Świątek całkowicie połączyła się z Francisco Roigiem" - piszą tamtejsi fachowcy, zwracając również uwagę na swojego rodaka, który od kwietnia jest szkoleniowcem polskiej tenisistki.

"Niełatwo jest tak dobrze zgrać się z nowym trenerem, ale w tym przypadku możemy powiedzieć, że wszystko poszło idealnie od samego początku" - dodano. Współpracę z 58-latkiem Świątek rozpoczęła od treningów w akademii Rafaela Nadala na Majorce, gdzie zarówno Roig, jak i sam legendarny Hiszpan szlifowali jej poszczególne zagrania.

Wszystko wskazuje na to, że obecnie mistrzyni Wimbledonu powoli wraca do starych, dobrych nawyków, które wykrzesała z siebie w czasie - krótkiej jeszcze - kadencji nowego trenera.

- Szczerze mówiąc, od początku czułam, że rozumiem Francisa. Myślę, że to też zależy od konkretnej relacji z trenerem. Ale myślę, że każdy zawodnik chce mieć trenera z dobrym okiem, jasnym planem działania i sposobem na osiągnięcie celu. Francis ma naprawdę dobry pomysł, jeśli chodzi o dostosowywanie treningu do aktualnych potrzeb zawodniczki. Jest też świadomy wszystkich czynników, które wpływają na grę. Powiedziałabym, że wszystko się ze sobą łączy, zarówno pod względem fizycznym, psychicznym, jak i technicznym podczas treningów. Wiesz, że on zdaje sobie z tego sprawę. To miłe - tłumaczyła po meczu z Osaką.

"To zdecydowane zwycięstwo Polki, która stopniowo zaczyna przypominać swoją dawną dominację na kortach ziemnych" - dodają dziennikarze puntodebreak.com, podkreślając dyspozycję Igi Świątek na jej ukochanej mączce. W ćwierćfinale WTA 1000 Rzym 24-latka zagra z Jessiką Pegulą.

Uśmiechnięta tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmytego tłumu.
Iga Świątek zadowolona po wygranej z Naomi Osaką. Hiszpański plan zaczyna działać.WANG KAIYANEast News
Iga Świątek i Naomi Osaka
Iga Świątek i Naomi Osaka Mustafa Yalcin / Anadolu AgencyAFP
Mężczyzna w czapce z daszkiem z napisem 'CASA LOTOS', ubrany w niebieską koszulkę polo z białymi detalami, siedzi oparty o rękę z zamyśloną miną, w tle widoczne są rozmyte sylwetki innych osób.
Francisco RoigMatthew StockmanAFP
  • Redakcja