Nie milkną echa kontrowersji wokół Igi Świątek. Organizatorzy nie wytrzymali

Wimbledon 2025 jest póki co bardzo szczęśliwy dla Igi Świątek. Polka nie miała zbyt wiele czasu, by przygotować się do sezonu na trawie, ale w Londynie gra z wielką pewnością siebie. Tak samo pewnie odpowiada na pytania dziennikarzy i potrafi wywołać kontrowersje. Jedna z nich dotyczyła słynnego już makaronu z truskawkami, którym zajadała się Polka. Organizatorzy Wimbledonu postanowili przekonać się na własnej skórze.