Iga Świątek bardzo dobrze spisywała się w turnieju WTA 1000 w Indan Wells. Polka pokonała Kaylę Day, Marię Sakkari i Karolinę Muchovą. W ćwierćfinale zmierzyła się z Eliną Switoliną.

"Nasza reprezentantka walczyła o piąty z rzędu półfinał w turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Przeciwniczką wiceliderki rankingu była rozstawiona z "9" Elina Switolina. Polka wyraźnie przegrała premierową odsłonę, ale potem zdołała doprowadzić do trzeciej partii. Ostatecznie to jednak Ukrainka cieszyła się z awansu, wygrywając 6:2, 4:6, 6:4" - relacjonował na łamach Interii Mateusz Stańczyk.

Eksperci bezlitośni dla Świątek. Na to zwrócili uwagę

Po zakończeniu spotkania głos zabrali tenisowi eksperci, którzy zwrócili uwagę na kilka aspektów w grze 24-latki.

"W trzecim secie zaważyło jedno przełamanie - 6:4 dla Switoliny. No cóż, tak jak pisałem tu wczoraj, Iga w Indian Wells zagrała nieźle, ale QF nie był już tak dobry, jak dwa jej poprzednie mecze czyli ciągle brakuje stabilności. Teraz Miami Open i potem korty ziemne" - podkreślił Adam Romer z magazynu Tenisklub.

"72 błędy. 42 niewymuszone, 30 wymuszonych. Bez rytmu, bez spokoju, bez wyrachowania. Jak to wytłumaczyć po dobrym spotkaniu z Muchovą? To nie jest logiczna gra..." - stwierdził Maciej Zaręba z Canal+.

"Bilans ostatnich dziewięciu trzysetowych meczów Igi Świątek: 3 wygrane, 6 porażek. To kolejna niepokojąca sprawa, bo ta najlepsza Iga to była tenisistka, którą bardzo trudno było złamać, która wygrywała sporo takich meczów na styku" - wyliczył Maciej Łuczak z Canal+.

"Elina Switolina lepiej wytrzymała końcówkę meczu i ostatecznie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. Szkoda, bo po słabym początku, wydawało się, że pierwszy półfinał w tym sezonie jest w zasięgu Polki. Niestety, jeszcze nie tym razem" - czytamy na "Z kortu - informacje tenisowe".

