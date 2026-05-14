"Nie mam czasu". Zaskakujące pytanie do Świątek i stanowcza reakcja

Szymon Łożyński

Iga Świątek znów swoją grą zachwyca kibiców. Po awansie do półfinału turnieju w Rzymie Polka cierpliwie odpowiadała na kolejne pytania na konferencji prasowej. Jedno z nich było zupełnie niespodziewane. Raszynianka wybrnęła jednak z niego stanowczo i jednym zdaniem potrafiła wyczerpać temat.

Iga Świątek wreszcie "odpaliła" - mówią jednym zdaniem kibice i eksperci. Podczas turnieju w Rzymie, ostatniego sprawdzianu przed wielkoszlemowym Roland Garros, Polka gra jak za swoich najlepszych sezonów na nawierzchni ziemnej.

W środowe popołudnie, po raz pierwszy w tym roku, Świątek wygrała z zawodniczką z TOP10 światowego rankingu. Polka okazała się zdecydowanie lepsza od Jessiki Peguli, triumfując 6:1, 6:2. Po wielu akcjach Raszynianki w tym spotkaniu ręce samy składały się do oklasków.

Co ważne, to nie był pierwszy tak udany mecz Polki w tych zawodach. Rundę wcześniej Świątek także zaprezentowała więcej niż przyzwoity tenis, triumfując z byłą liderką rankingu Naomi Osaką w takim samym stosunku jak z Amerykanką 6:1, 6:2.

"Dlaczego nie grasz w debla?" Świątek odpowiedziała jednym zdaniem

Ponownie dobre wyniki Świątek powodują wzrost zainteresowania jej osobą. Na konferencjach znów pojawia się więcej dziennikarzy, a co za tym idzie wzrost pytań, czasami dość niecodziennych. Z jednym z takich tenisistka musiała zmierzyć się po środowym zwycięstwie.

Już na sam koniec konferencji jeden z dziennikarzy zapytał Świątek dlaczego... nie rozgrywa meczów deblowych?

- Przez ostatnie trzy sezony rozegrałam najwięcej meczów singlowych ze wszystkich tenisistek, dlatego nie mam czasu na grę deblową - podkreśliła Iga.

Polka jest już myślami przy starciu półfinałowym z Eliną Switoliną. Mecz z Ukrainką rozpocznie się około 20:30 w czwartek 14 maja. Relację na żywo przeprowadzi portal Interia Sport. W drugim półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie zmierzą się Coco Gauff oraz Sorana Cirstea.

