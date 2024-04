Iga Świątek kocha mączkę, a mączka kocha Igę Świątek. To są niezaprzeczalne fakty, których potwierdzenie widzieliśmy w ostatnich latach, gdy zaczynał się okres gry na tej nawierzchni, a Świątek wygrywała seryjnie kolejne turnieje i tego samego można oczekiwać w tym sezonie, na co uwagę zwracają eksperci. "Polka jest ekspertką od tego tej nawierzchni i będzie najtwardszym orzechem do zgryzienia dla każdej rywalki" - czytamy na cenionym "Puntodebreak.com".