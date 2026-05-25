Nie mają wątpliwości ws. Świątek. Polka rozpoczęła w Paryżu "polowanie"

Iga Świątek jest królową Paryża i to nie ulega wątpliwości. Polka triumfowała w stolicy Francji aż czterokrotnie, a jej bilans spotkań na paryskiej mączce wynosi 40-3. Przed rokiem odpadła w półfinale, a teraz z pewnością miałaby ochotę, aby ponownie wrócić na szczyt.

Roland Garros. Świątek rozpoczęła od pewnego zwycięstwa

Świątek rozpoczęła tegoroczny turniej Roland Garros w poniedziałkowe południe. Jej rywalką była Emerson Jones. 17-letnia Australijka uważana jest za wielki talent. Zajmuje ona dopiero 136. miejsce w rankingu WTA, a w głównej drabince turnieju znalazła się dzięki dzikiej karcie.

Polka i Australijka spędziły na korcie zaledwie godzinę. Świątek od początku do końca dominowała w starciu z 17-latką i ostatecznie triumfowała 6:1, 6:2. 24-latka w 2. rundzie zagra z Czeszką Sarą Bejlek. To spotkanie powinno odbyć się w środę.

Eksperci po meczu Świątek - Jones. Tak oceniono Polkę

Chwilę po zakończeniu spotkania tenisowi eksperci podsumowali spotkanie Świątek - Jones. Wszyscy podkreślają, że to był spacerek dla Polki, która poprawia swoje statystyki na paryskiej mączce.

- Czterokrotna mistrzyni Roland Garros Iga Świątek awansowała do drugiej rundy w Paryżu po łatwym zwycięstwie nad młodą Australijką Emerson Jones. Poprawiła swój bilans w tym turnieju do absurdalnego 41-3 - podkreślił Jose Morgado.

- Widać, że Australijka dopiero zaczyna zawodową przygodę z mączką. Przyjechała po naukę i pewnie wyciągnie wnioski. A my mamy 4 Polki w II rundzie - napisał Rafał Smoliński.

- Godzinka i Iga Świątek już w drugiej rundzie Roland Garros. Straciła tylko 3 gemy - zauważyła Sara Kalisz z TVP Sport.

- Udany początek Igi na jej ulubionym korcie. Dokładnie tak chciała rozpocząć swoje polowanie na tytuł. Czterokrotna mistrzyni wygląda zabójczo - napisał portal "The Tennis Letter.

- Bez oceny celującej lub bardzo dobrej, ale najważniejszy efekt końcowy. Wiele dobrych momentów, dwa mniej/bardziej niepokojące. Brawo Iga Świątek - napisał wysłannik Interii do Paryża, Artur Gac.

Iga Świątek rozpoczęła Roland Garros 2026 od zwycięstwa

Iga Świątek

Iga Świątek





