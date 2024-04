Iga Świątek faworytką French Open. Jelena Rybakina zaskoczy?

Zbliżający się wielkimi krokami wielkoszlemowy turniej wzbudza coraz większe zainteresowanie dziennikarzy i bukmacherów. Jak przekazał portal Sportskeeda, ci drudzy wytypowali już faworytki to wygranej w Paryżu. Zdaniem bukmacherów firmy Vegas Insider to Świątek jest główną kandydatką do triumfowania w Paryżu. W dalszej kolejności wymieniają Arynę Sabalenkę oraz Coco Gauff. Jako czwartą w kolejce do wygrania turnieju wymieniają Jelenę Rybakinę, przy czym w przypadku reprezentantki Kazachstanu jest jedno "ale".