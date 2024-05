Iga Świątek przystępuje do walki o kolejne zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju im. Rolanda Garrosa, który w niedzielę rozpoczyna się w Paryżu. Wszyscy widzą w Polce główną kandydatkę do triumfu. Czy to chodzi o bukmacherów, czy wyliczenia specjalnego modelu statystycznego. Raszynianka już trzy razy była najlepsza w stolicy Francji, w tym w dwóch ostatnich edycjach.