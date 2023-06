Obrona tytułu i triumf w Roland Garros 2023 wcale nie przyszły Idze Świątek łatwo. Po tym, jak po zaciętym pojedynku pokonała Karolinę Muchovą, nie kryła emocji, ale i zmęczenia. Mówił o tym jej ojciec . "Kiedy przyszła do nas na trybuny, powiedziała mi, że jest bardzo zmęczona. Słońce, trzy godziny gry na korcie zrobiły swoje. Musiała ciężko pracować na to zwycięstwo" - wyjaśnił Tomasz Świątek w rozmowie z WP SportoweFakty.

Sama zainteresowana nie kryje, że zawody kosztowały ją sporo . Zasygnalizowała to w krótkim wpisie w mediach społecznościowych. Najpierw podziękowała kibicom za wsparcie, a potem przyznała, że do tej pory czuje skutki rywalizacji .

Chcę Wam ogromnie podziękować za energię i wsparcie, jakich mi dostarczyliście podczas tych kilku wspaniałych, trudnych, ekscytujących i frustrujących tygodni. Nie było łatwo, wciąż czuję ogromnie wiele emocji, ale jedno jest pewne: nie zapomnę tego turnieju do końca życia