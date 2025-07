Nie ma wątpliwości ws. Świątek. "Wygrana jest w jej zasięgu"

Iga Świątek największe sukcesy na trawie osiągała jeszcze w czasach juniorskich. Polka w 2018 roku została mistrzynią Wimbledonu w grze pojedynczej dziewcząt, do tej pory jednak nie potrafiła powtórzyć tego wyczynu w rywalizacji seniorek - jak dotąd najbliżej była w sezonie 2023, kiedy to dotarła do ćwierćfinału SW19. Wówczas jednak po trzysetowej batalii musiała uznać wyższość Eliny Switoliny.