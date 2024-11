Nie ma Igi Świątek. Zaskakujący wpis organizatorów przed meczem Polek w BJK Cup Finals

Iga Świątek do końca miała nadzieję, że zamelduje się w dzisiejszym półfinale WTA Finals w Rijadzie i zmierzy się przeciwko Arynie Sabalence. Niestety, w trzeciej kolejce zmagań tak naprawdę nic nie zależało od naszej reprezentantki. Awans Polki do najlepszej "4" był zależny wyłącznie od wyniku meczu Coco Gauff - Barbora Krejcikova. To spotkanie potoczyło się zupełnie nie po myśli 23-latki. Czeszka pokonała Amerykankę, a to oznaczało eliminację raszynianki z turnieju już na etapie fazy grupowej.

