Gorzka prawda o Idze Świątek, nie ma co kryć. Tak źle jeszcze nie było. "To na pewno może martwić"

Tylko w dwóch meczach podczas turnieju WTA w Tokio Iga Świątek popełniła prawie 100 niewymuszonych błędów. To sytuacja do niej niepodobna. Nie ma co dłużej kryć - Polka dostarcza niepokojących sygnałów, choć na ten moment nie ma co mówić o kryzysie. Wnioski są jednak gorzkie. "Ewidentnie widać, że ona grając, cierpi na korcie. W spotkaniu ze 148. rakietą świata. A jeszcze większe powody do zmartwienia są po meczu z Kudiermietową" - mówi jeden z ekspertów.