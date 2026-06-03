Nie koniec Świątek w Paryżu. Była "1" w akcji. Decyzja Polki budzi reakcję

Korty Rolanda Garrosa stały się w ostatnich latach królestwem Igi Świątek. Gdzie, jak nie tam, polska tenisistka mogła więc liczyć na wielkie przełamanie i jeśli nie tytuł, to chociaż pierwszy w tym sezonie finał.

Niestety, tym razem paryska mączka nie okazała się dla Raszynianki szczęśliwa. Iga Świątek odpadła z turnieju w 1/8 w IV rundzie po meczu z Martą Kostiuk. I to w dniu swoich 25. urodzin.

Tamten mecz mógł potoczyć się zupełnie inaczej. W pierwszym secie nasza zawodniczka prowadziła już nawet 5:4, serwując po objęcie prowadzenia w całym spotkaniu. Ale potem nastąpiło załamanie, o którym sama później wspomniała.

- Do 5:4 w sumie czułam się w porządku. I czułam, że mogę może troszeczkę poprawić poziom, to zrobi różnicę i zacznę czuć trochę więcej kontroli nad meczem oraz wynikiem. Jednak później tak się zestresowałam i tak mnie spięło w ciele, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. Były momenty, chyba na początku drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później grałam coraz gorzej i taki był wynik drugiego seta - tłumaczyła była liderka rankingu WTA podczas konferencji prasowej po swojej porażce.

Roland Garros. Kolejna echa wokół Igi Świątek. "To dopiero początek"

Rywalizacja na kortach Rolanda Garrosa wkroczyła już w fazę ćwierćfinału, do którego dotarła między innymi Maja Chwalińska. W Paryżu nie koniec jest jednak wątków związanych z Igą Świątek. Do występu Raszynianki odniosła się bowiem mająca polskie korzenie była liderka rankingu WTA - Angelique Kerber.

- Myślę, że Iga jest teraz w takim momencie, w którym szuka swojego rytmu. Sama o tym mówiła. W Rzymie zagrała dobrze, ale nadal nie czuła jeszcze pełnej pewności siebie. Nie da się zawsze grać na najwyższym poziomie i nie da się wygrywać wszystkich turniejów wielkoszlemowych. Mam nadzieję, że teraz przez kilka dni odpocznie i jak najlepiej przygotuje się do sezonu na trawie, bo to będzie jej kolejny cel, zwłaszcza że w zeszłym roku wygrała Wimbledon - powiedziała Niemka w rozmowie z "Faktem".

38-latka oceniła także - już z perspektywy czasu - głośną decyzję Igi Świątek dotyczącą zmiany trenera i zatrudnienia Francisco Roiga w miejsce Wima Fissette'a.

Myślę, że zrobiła to dla siebie i wybrała najlepsze rozwiązanie, jakie mogła. Uważam, że to dobra decyzja. Oczywiście to dopiero początek współpracy, a w sporcie potrzeba czasu. Nie da się zmienić wszystkiego z dnia na dzień i od razu oczekiwać idealnych rezultatów. Oni wiedzą, w jakim kierunku chcą iść i co chcą osiągnąć, więc nie ma powodów do niepokoju

Iga Świątek William West AFP

Iga Świątek MAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP AFP





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