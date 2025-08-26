15 sierpnia Danielle Collins opublikowała w swoich mediach społecznościowych specjalny komunikat. Amerykanka przekazała za pośrednictwem Instagrama, że wielkoszlemowy US Open będzie jej ostatnim startem w tym sezonie. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych niespodziewanie rozpoczęła nowojorskiego Szlema od występu w turnieju miksta. Niespodziewanie, bowiem pierwotnie nie znalazła się w drabince gry mieszanej. Na godzinę przed startem zmagań razem z Christianem Harrisonem zastąpili parę Katerina Siniakova/Jannik Sinner, ze względu na wycofanie się Włocha. Zawodnicy z USA dotarli aż do półfinału imprezy. Niewiele zatem brakowało, a zmierzyliby się z Igą Świątek i Casperem Ruudem w decydującej batalii o trofeum. Collins oraz Harrison ulegli broniącemu tytułu duetowi - Sara Errani/Andrea Vavassori.

Dla Danielle start w mikście był pozytywnym sygnałem przed rywalizacją w singlu. Podczas czwartkowego losowania drabinki Amerykanka znalazła się w ćwiartce Igi Świątek, a to oznaczało, że panie mogą spotkać się ze sobą w batalii o awans do najlepszej "4". Droga Collins była jednak trudna i wymagająca. Okazało się, że już pierwsza przeszkoda była tą nie do przejścia. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych nie poradziła sobie z Jaqueline Cristian. Rumunka wzięła rewanż za porażkę poniesioną przed rokiem podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie. Tam Danielle wygrała 3:6, 6:4, 6:1. Tym razem zawodniczka z Europy wzięła srogi rewanż.

US Open: Danielle Collins - Jaqueline Cristian w pierwszej rundzie

Początek spotkania wyglądał optymistycznie z perspektywy Collins. 31-latka pilnowała swoich podań, a w drugim gemie miała nawet 30-0 przy serwisie rywalki. Później jednak Cristian zgarnęła cztery punkty z rzędu i doprowadziła do wyrównania. Jaqueline pilnowała sytuacji i w trakcie piątego rozdania doczekała się pierwszych okazji na przełamanie. Wykorzystała drugiego break pointa i zaczęła uciekać przeciwniczce. Podczas siódmego gema Danielle nie wykorzystała żadnej z dwóch szans na trzecie "oczko". Rumunka zgarnęła czwarte rozdanie z rzędu i przy stanie 5:2 mogła zamykać partię. Dokonała tej sztuki bez większych problemów, utrzymując serwis do 15. Ostatecznie triumfowała w premierowej odsłonie 6:2.

Start drugiej części pojedynku był bardzo wyrównany, ale Collins wciąż nie potrafiła przełamać złej passy. W gemie otwarcia raz jedna, raz druga zawodniczka miała szansę na prowadzenie 1:0. Finalnie wyszła na nie Cristian, po drugim break poincie. Po zmianie stron Danielle próbowała natychmiast odrobić stratę, miała aż cztery piłki na 1:1. Mimo to Jaqueline kontynuowała świetną serię. Amerykanka próbowała wszystkiego, zmieniała nawet rakiety. Ale jej gra się "nie kleiła". Reprezentantka USA popełniała sporo niewymuszonych błędów, a Rumunka robiła swoje. W kolejnych minutach tenisistka z Europy nie odczuwała żadnej presji przy własnym podaniu, wygrywała swoje gemy do zera. Na dodatek przełamywała ciągle Collins i w efekcie drugi set skończył się wynikiem 6:0.

Cristian zgarnęła w sumie 11 gemów z rzędu na koniec spotkania i triumfowała w całej batalii 6:2, 6:0 po zaledwie 65 minutach gry. W taki oto sposób Danielle kończy swoje singlowe zmagania w sezonie 2025. Z kolei Rumunka może się cieszyć z awansu do drugiej rundy US Open, gdzie zmierzy się z Ashlyn Krueger lub Sofią Kenin. Jaqueline będzie zatem kontynuować amerykańską ścieżkę podczas nowojorskiego Szlema.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Danielle Collins SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jaqueline Cristian MARTIN BERNETTI AFP

Iga Świątek Yuki IWAMURA East News