Nie do wiary, ponad 700 miejsc różnicy w rankingu. Sukces przyjaciółki Igi Świątek

Kaja Juvan chce wrócić do czołówki. Zagra w Austin

Juvan prywatnie przyjaźni się z Igą Świątek. Z młodszą od niej o pół roku Polką znają się jeszcze z czasów juniorskich - w 2016 roku dotarły do półfinałów Wimbledonu i US Open, dwa lata później wygrały młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Buenos Aires. "To moja najlepsza przyjaciółka w tourze" - wyznała tenisistka z Raszyna we wrześniu ubiegłego roku, przed meczem z Juvan w ramach US Open.