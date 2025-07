Nie do wiary. Niesłychana wiadomość dla Igi Świątek. Komunikat poszedł w świat

Końcówka poprzedniego sezonu była dla Igi Świątek niezwykle trudna, naznaczona przedłużającą się przerwą, która - jak się potem okazało - była efektem afery dopingowej. Także początek obecnej kampanii nie należał do udanych w wykonaniu polskiej tenisistki, która przyzwyczaiła nad do seryjnych zwycięstw. Tymczasem przez długi czas nie była w stanie awansować do jakiegokolwiek finału, nie mówiąc o końcowym triumfie. Wszystko zmieniło się jednak w ostatnich tygodniach. Była liderka rankingu WTA najpierw dotarła do finału w Bad Homburg, a następnie niespodziewanie wygrała Wimbledon, zgarniając tym samym szósty wielkoszlemowy tytuł w swojej karierze.

Iga Świątek znów liderką rankingu? Rick Macci nie ma wątpliwości

Triumf na londyńskich kortach może znacząco podbić pewność siebie Igi Świątek i stanowić dla niej przełomowy punkt w tym sezonie, napędzający ją na dalszą część rywalizacji. O tym, że jej finisz będzie dla Polki udany, przekonany jest Rick Macci. Legendarny szkoleniowiec jest pewny tego, że Iga Świątek jeszcze w tym roku wyprzedzi Arynę Sabalenkę w światowych rankingu i to ona będzie znajdowała się na czele całej tenisowej stawki.

- To stanie się prędzej czy później, ale Iga ponownie będzie numerem jeden na planecie, ponieważ jej umysł jest stworzony z granitu. Nie ma zbyt wiele punktów do obrony i to "Polski Punisher" będzie numerem jeden do końca tego roku - napisał Rick Macci.

Iga Świątek w dalszej części sezonu rzeczywiście ma sporo do zyskania, natomiast Aryna Sabalenka wiele do stracenia. Białorusinka będzie broniła aż 5025 punktów, podczas gdy nasza reprezentantka "zaledwie" 830. Przed rokiem wywalczyła wprawdzie 1220 "oczek", ale 390 z nich zostało odjętych z jej konta w wyniku kary wymierzonej przez ITIA. Scenariusz, który snuje Rick Macci wcale nie należy więc rozpatrywać w kategoriach tenisowego science-fiction.

Iga Świątek po wygranym Wimbledonie zafundowała sobie w pełni zasłużony wypoczynek, ładując baterię przed pościgiem za Aryną Sabalenką. Jeszcze w sobotę wieczorem polska tenisistka opublikowała w sieci zdjęcia i nagrania ze swoich wodnych szaleństw, podczas których wraz ze swoimi przyjaciółkami spędzała czas między innymi na pędzącej motorówce. Czas beztroskiego relaksu dla 24-latki dobiegł już jednak końca.

Jak poinformował na antenie Radia TOK FM Maciej Ryszczuk - jej trener od przygotowania fizycznego - Iga Świątek już w niedzielę i poniedziałek miała wrócić do treningów w Montrealu, by aklimatyzować się w nowej strefie czasowej, przygotowując się do tamtejszego turnieju rangi WTA 1000. Później Polka weźmie udział także w imprezie w Cincinnati, a na koniec tej części sezonu czeka ją start w US Open. Iga Świątek triumfowała już na nowojorskich kortach w 2022 roku, a ostatnim popisem na Wimbledonie rozbudziła wśród kibiców nadzieję na to, że ponownie włączy się do walki o najcenniejszy, amerykański laur.

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

Aryna Sabalenka podczas i po meczu z Laurą Siegemund, 08.07.2025 r. Ben Whitley East News

Aryna Sabalenka GLYN KIRK AFP