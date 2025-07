Kilkanaście minut po zakończeniu spotkania na kort wkroczyła księżna Kate , patronka All England Lawn Tennis and Croquet Club, która wręczyła mistrzowskie trofeum polskiej zawodniczce. Przekazała także pamiątkową nagrodę wicemistrzyni Wimbledonu, Amandzie Anisimovej.

"Na korcie po prostu mi pogratulowała i powiedziała kilka miłych słów o moim występie. Później, szczerze mówiąc, nie pamiętam, bo byłam wszystkim trochę przytłoczona i chciałam zachować się odpowiednio i nie popełnić żadnego faux pas . Ogólnie cały proces otrzymywania trofeum od Jej Wysokości było czymś surrealistycznym. Jestem fanką rodziny królewskiej od dziecka, więc to był wspaniały moment i bardzo to doceniam " - wyjawiła Iga Świątek podczas konferencji prasowej już po finale singla kobiet.

" Przejrzałam na lotnisku wszystkie gazety i Brytyjczyków interesuje najbardziej księżna. Jak wyglądała, co mówiła, jak reagowała. Na żadnej okładce nie ma Igi. Za to Kate była na dwóch czy trzech" - przekazała na Insta Stories.

Warto przypomnieć, że do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy księżna Walii pojawi się na meczu finałowym singlistek na Wimbledonie. Patronka All England Lawn Tennis and Croquet Club, od pewnego czasu omija część publicznych wydarzeń ze względów zdrowotnych, kibice tenisa obawiali się, że wyjątku nie zrobi także tym razem. Nic więc dziwnego, że gdy 43-latka pojawiła się w sobotę w loży królewskiej, dla Brytyjczyków było to wydarzenie o ogromnym znaczeniu.