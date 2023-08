Nie do wiary, co wyczynia Świątek. Wszystko burzy jednak... mecz z Rybakiną

Iga Świątek swoje występy na turnieju w Montrealu rozpoczęła od dwóch potyczek z Czeszkami - najpierw zatriumfowała bowiem nad Karoliną Pliskovą, po to, by niedługo potem zwyciężyć również z Karoliną Muchovą, a więc swoją rywalką z ostatniego finału Rolanda Garrosa.

W nocy z 11 na 12 sierpnia (według czasu środkowoeuropejskiego) Świątek wygrała do tego z zawodniczką rodem z USA, Danielle Collins po całkiem interesującym, trzysetowym pojedynku . W tym miejscu warto zagłębić się w statystyki, które zaprezentowano na twitterowym profilu OptaAce...

Iga Świątek z niemal perfekcyjną statystyką. Burzy ją... krecz w meczu z Rybakiną

Wynika z nich bowiem, że raszynianka w swoich pierwszych dziewięciu występach w ćwierćfinałach turniejów rangi WTA 1000 odnotowała... aż osiem zwycięstw. Co jednak burzy perfekcję w tej - bez wątpienia i tak imponującej - statystyce?

Otóż w maju tego roku podczas zawodów w Rzymie Polka nie zdołała ograć Kazaszki Jeleny Rybakiny - decydujące okazały się tutaj jednak nie umiejętności jednej czy drugiej sportsmenki, a... problemy ze zdrowiem Igi Świątek , która w trakcie trzeciego seta doznała urazu uda i musiała kreczować - co w jej przypadku było jak dotychczas ewenementem .

Iga Świątek goni Serenę Williams. Takiego wyniku nie było od lat!

Nie ma jednak co skupiać się na rzeczach przykrych - zwłaszcza, że wygraną z Collins najlepsza rakieta świata przypieczętowała jeszcze inne wyjątkowe osiągnięcie. Otóż w ciągu dwóch sezonów (2022-2023) 22-latka wygrała jak na razie 117 spotkań i jest to najlepszy wynik w podobnym przedziale czasowym od lat 2013-2014, kiedy to Serena Williams triumfowała łącznie 130 razy. Pamiętajmy jednak, że mamy dopiero połowę sierpnia, a przed liderką rankingu WTA jeszcze wiele meczów...