Nie do wiary, co po zwycięstwie zrobiła Iga Świątek. Nagranie hitem internetu

Po porażce z Mirrą Andriejewą i odpadnięciu w ćwierćfinale w Stuttgarcie Iga Świątek wróciła do gry. Tym razem 24-latka bierze udział w turnieju WTA 1000 w Madrycie, gdzie w pierwszej rundzie zmierzyła się z Ukrainką Darią Snigur. Rywalizacja była dość jednostronna, a awans do 1/16 finału wywalczyła nasza zawodniczka (6:1, 6:2).

Ze względu na stosunkowo wczesną porę rozpoczęcia (ok. 14:00) i zakończenie meczu po zaledwie godzinie i jednej minucie Polka miała po meczu sporo wolnego czasu na odpoczynek. Niedługo po ostatniej piłce w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania z tenisistką.

Jak się okazuje, czwarta rakieta świata wraz ze swoim trenerem, Francisco Roigiem odwiedziła Santiago Bernabeu - stadion piłkarskiego giganta, Realu Madryt. Na miejscu obecni byli także Rafael Nadal, honorowy członek klubu, Florentino Perez (prezes klubu) czy Jannik Sinner.

Polka podbijała piłkę głową, a także podeszła do rzutu karnego. Finalnie pokonała golkipera, czyli trenera Roiga i mogła cieszyć się ze zdobycia gola na tym legendarnym już obiekcie.

Świątek odwiedziła Santiago Bernabeu. Potem taki wpis

Po całej wizycie, podczas której spotkała również kilku zawodników "Królewskich" zdecydowała się na opublikowanie krótkiego wpisu z podziękowaniami za spędzony tam czas. Do tego dodała kilka pamiątkowych zdjęć.

- Co za niesamowite doświadczenie. Dziękuję Mutua Madrid i Real Madryt - przekazała.

Teraz Iga Świątek zagra w 1/16 finału turnieju w Madrycie. Tam dojdzie do starcia z wyższej klasyfikowaną w światowym rankingu WTA względem Singur tenisistką - Ann Li. Spotkanie odbędzie się w sobotę 25 kwietnia.

Iga Świątek Aaron Favila East News

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Adam Hunger/Associated Press/East News East News

