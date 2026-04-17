Nie czekali, aż Świątek zejdzie z kortu. Przykry komunikat od razu po meczu

Łukasz Żurek

To miał być nowy etap, nowa energia, nowa Iga Świątek. W Stuttgarcie zobaczyliśmy jednak Raszyniankę... ze schyłku okresu współpracy z Wimem Fissette'em. Pierwszy set wygrany, potem kłopoty na korcie i dwie kolejne partie oddane. Efekt? Pożegnanie z Porsche Tennis Grand Prix już po drugim występie. Polka musiała uznać wyższość 18-letniej Mirry Andriejewej. Na dodatek tuż po meczu pojawił się komunikat, który musi niepokoić.

Iga Świątek w białej koszulce i czapce, z rakietą tenisową, zakrywa usta dłonią podczas meczu
Iga ŚwiątekIMAGONewspix.pl

Jak donoszą statystycy z serwisu OptaAce, Iga Świątek przegrała na mączce pierwszy od siedmiu lat mecz, w którym seta otwarcia rozstrzygnęła na swoją korzyść. W turnieju głównym WTA wcześniej zdarzyło się to tylko w Pradze, gdy rywalką Polki była Karolina Muchova.

Doszło do tego w 2019 roku, a zatem przed pierwszym wielkoszlemowym triumfem Świątek. A także przed zajęciem miejsca na szczycie światowego rankingu. Od kiedy Raszynianka stała się gwiazdą pierwszej wielkości, taka sytuacja nie miała jeszcze miejsca.

Rosjanie komentują porażkę Świątek. Zachwyt po meczu z Andriejewą, padło słowo "nokaut"

Iga Świątek za burtą turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Pierwsza porażka pod trenerską pieczą Francisco Roiga

- Na razie na treningach widzę wiele pozytywnych zmian - zapewniała Swiątek przed startem w Porsche Tennis Grand Prix. - Oczywiście, jeśli przez kilka miesięcy nie zrobię czegoś dobrze, to nie jest tak, że obudzisz się następnego dnia i zrobisz to, co trzeba. To się pojawi automatycznie. Staram się dać sobie czas. Francisco również mnie do tego zachęca.

Z pewnością nie zakładała jednak, że ze Stuttgartu będzie musiała wyjechać już po drugim występie. Konfrontację z 38-letnią Laurą Siegemund zakończyła triumfem. Kiedy jednak naprzeciw niej stanęła o dwie dekady młodsza Mirra Andriejewa, zaczęły się schody. Polka przegrała 6:3, 4:6, 3:6.

- Oczekuję, że po prostu poprawię się na korcie treningowym, potem może w meczach - tłumaczyła na przedturniejowej konferencji prasowej. - Ale nie będę dla siebie zbyt surowa. Nie będę oceniała się zbyt pochopnie. To ma być proces. Jak to mówią, to nie sprint, to maraton.

Te słowa brzmią rozsądnie. Trudno jednak potraktować bez niepokoju fakt, że Iga pozwala się zdominować na swojej ulubionej nawierzchni, mając przewagę wygranego seta. Skoro nie doszło do tego przez minione siedem lat, dlaczego dzieje się to teraz?

Dla porządku odnotujmy, że podobna historia mogła się wydarzyć już przed trzema laty. W ćwierćfinale Italian Open najlepsza polska tenisistka - broniąc tytułu - spotkała się z Jeleną Rybakiną. Wygrała pierwszego seta, by drugą partię oddać po tie-breaku. W trzecim rozdaniu, przy stanie 6:2, 6:7(3), 2-2, skreczowała.

Wcześniej po wygraniu seta otwarcia dwukrotnie schodziła pokonana z kortu ziemnego w turniejach ITF. Uległa w ten sposób Marine Partaud (Le Havre, 2017) i Martinie Di Giuseppe (Praga, 2018).

Wypowiedź Igi Świątek po porażce w Stuttgarcie znajdziesz TUTAJ.

