- Wraca najlepsza wersja Igi Świątek - takie głosy zaczęły pojawiać się po ostatnich meczach Polki w Rzymie. A zwłaszcza po starciu z Naomi Osaką, którą 24-latka zmiotła z kortu w meczu IV rundy, wygrywając 6:2, 6:1.

Jednocześnie jako prawdziwy test dla naszej tenisistki jawiło się ćwierćfinałowe spotkanie z Jessicą Pegulą. I jeśli rzeczywiście był to papierek lakmusowy, jego wskazania należy odczytywać jak najbardziej pozytywnie.

Dzisiejszy mecz był bowiem pokazem siły w wykonaniu Igi Świątek. Powiedzieć, że Polka była poza zasięgiem Amerykanki, to jak nie powiedzieć nic. Oddała jej bowiem łącznie tylko trzy gemy i wygrywając 6:1, 6:2 przypieczętowała swój awans do półfinału.

WTA 1000 Rzym. Iga Świątek w półfinale. Polka cieszy się swoją grą

Nie dziwi więc, że Iga Świątek była zadowolona z tego, co zaprezentowała na korcie. Jak przyznała, to owoc tego, jak wyglądał początek jej współpracy z Francisco Roigiem. Sama czuje się bowiem zdecydowanie lepiej niż przed rokiem na tym samym etapie sezonu.

To, co robiliśmy przez ostatnie tygodnie, na pewno bardzo mi pomogło. Czuję się znacznie lepiej. Mam dużo pewności siebie przy swoich uderzeniach. Korzystałam z tego od początku meczu. Nakładałam dużą presję na Jessie. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak dzisiaj grałam

- Na pewno w zeszłym toku przed sezonem na mączce czułam się zupełnie inaczej. W porównaniu z grą treningu i bez poczucia, że idzie się do przodu, w kierunku, w który wszyscy rozumieją, gdy decyzje na korcie stają się intuicyjne, a nie wymuszone, takie coś bardzo ułatwia. Jak w każdym sporcie, trzeba dobrze trenować, by dobrze grać. Czas przed mączką przepracowaliśmy bardzo fajnie, więc cieszę się, że teraz mogę to wykorzystać - dodała 24-latka później przed kamerą Canal+ Sport.

Przeszła także do bardziej szczegółowych powodów tak pewnego zwycięstwa z Jessicą Pegulą.

- Serwis jest super, ale to nie jest tak, że wygrałam ten mecz serwisem. Na pewno dużo rzeczy działało i dużo rzeczy zrobiłam. Nadawałam sporo rotacji piłce i ona odskakiwała Jessice z rakiety. Taki był cel i tak trenowałam przez ostatnie tygodnie. Zagrałam tak, jak chciałam - ogłosiła Iga Świątek.

Półfinałową rywalkę naszej tenisistki wyłoni dzisiejsze starcie Jeleny Rybakiny z Eliną Switoliną. Sama zainteresowana ma tego świadomość i przyznała, że być może obejrzy choć kawałek ich spotkania.

- Oczywiście, niemożliwym jest to, by nie wiedzieć, kto pozostał w turnieju. Wiem, kto jest w grze. Będę przygotowywać się tak samo, jak przed każdym innym spotkaniem. Może obejrzę część dzisiejszych spotkań, ale większość informacji dociera do mnie od mojego trenera. Przygotuję się i będę gotowa na jutro - zadeklarowała była liderka rankingu WTA.

