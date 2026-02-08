Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie będzie starcia ze Świątek w Dosze. Nowa mistrzyni WTA wycofana

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W niedzielę w Dosze ruszył pierwszy w tym roku turniej rangi WTA 1000. Po rezygnacji Aryny Sabalenki, po raz pierwszy od wrześniowych zmagań w Pekinie z "jedynką" występuje Iga Świątek. Wiceliderka rankingu WTA ma oczywiście wolny los w pierwszej rundzie. W drugiej zaś, we wtorek, powinna zmierzyć się albo z Soraną Cirsteą, albo z Janice Tjen. Dziś z Dohy napłynęły jednak informacje, że starsza z tenisistek wycofała się z rywalizacji.

Tenisistka siedzi na ławce, ubrana w sportowy strój i czapkę, w dłoni trzyma butelkę. Wyraz twarzy wskazuje na intensywną rozmowę lub emocje związane z meczem. W tle widać fragmenty kortu tenisowego.
Iga Świątej wypatruje kolejnej rywalki. Pozna ją dopiero w poniedziałekWilliam WestAFP

Turniej rangi WTA 1000 w stolicy Kataru jest pierwszą z dziesięciu imprez tej rangi w sezonie. Nie jest też obowiązkowy - to jedna z trzech krótszych rywalizacji, mistrzynię poznamy po zaledwie siedmiu dniach rywalizacji głównej drabinki. Podobnie jest w Dubaju, ale także i w październiku w Wuhanie.

W tym roku sytuacja jest o tyle trudniejsza dla organizatorów, że od zakończenia Australian Open minął zaledwie tydzień, a nie dwa - jak rok temu. A to spowodowało masowe wycofania - zawodniczki wolały odpocząć. Jeszcze przed losowaniem głównej drabinki z gry zrezygnowało aż 11 zawodniczek, m.in. Aryna Sabalenka czy Jessica Pegula. A już po losowaniu - cztery kolejne. Najpierw Barbora Krejcikova i Paula Badosa, co w przypadku Hiszpanki okazało się korzystnym rozwiązaniem dla Magdaleny Fręch. Łodzianka zajęła jej miejsce, wskoczyła jako "szczęśliwa przegrana". A dziś to samo stało się m.in. w parze potencjalnych rywalek Igi Świątek.

WTA 1000 Doha. Zmiana w parze potencjalnych rywalek Igi Świątek. Tytuł w sobotę, a teraz rezygnacja

Polka w Dosze jest zawodniczką rozstawioną z "jedynką" - w pierwszej rundzie ma wolny los. Jeśli chce zdobyć tytuł, musi wygrać w stolicy Kataru pięć spotkań. I grać codziennie, bo pierwszy mecz stoczy we wtorek, a finał zaplanowano już na sobotę.

Po losowaniu drabinki było jasne, że trafi na lepszą z pary: Sorana Corstea - Janice Tjen. Wyżej notowana jest Rumunka, na dodatek kończąca w tym sezonie karierę Soarana kapitalnie radziła sobie w ostatnich dniach w halowym turnieju w Klużu-Napoce. Doszła do finału, w sobotę rozbiła w nim Emmę Raducanu 6:0, 6:2, w zaledwie 63 minuty. I została nową mistrzynią Transylvania Open, nigdy wcześniej nie wygrała tego turnieju na rodzimej ziemi.

Beatriz Haddad Maia
Beatriz Haddad MaiaJUNG YEON-JE / AFPAFP

Z drugiej strony: z Igą grać po prostu nie potrafi. Mierzyły się na korcie sześć razy, zawsze lepsza okazywała się Polka. I być może właśnie dlatego 35-letnia tenisistka uznała, że z Dohy lepiej się wycofać. Zwłaszcza, że w sobotę kończyła poprzednią rywalizację, w Klużu-Napoce zagrała aż pięć spotkań.

Katar też nie był jej wymarzonym miejscem do gry - zaczynała tu występy w 2012 roku, wystąpiła w dziewięciu edycjach, jedynie w 2018 roku wygrała dwa spotkania. Dużo lepiej czuła się w Dubaju, tam zresztą rok temu dotarła do ćwierćfinału, po pokonaniu m.in. Darii Kasatkiny czy Emmy Navarro.

    Dziś nadeszła potwierdzenie - Cirstea uznała, że woli odpocząć przed zaczynającą się za tydzień rywalizacją w Dubaju. I wycofała się z gry. Jej miejsce zajęła "szczęśliwa przegrana" - Beatriz Haddad Maia. I to Brazylijka zmierzy się z Janice Tjen.

    Z młodą Indonezyjką Iga nigdy dotąd nie grała, Tjen poczyniła olbrzymie postępy w poprzednim sezonie. A polskim kibicom może kojarzyć się z tym, że wspólnie z Katarzyną Piter wygrała dwa deblowe turnieje rangi WTA 250: w Kantonie i Hobart.

    Z Haddad Maią Polka wygrała trzy z czterech spotkań, ale Brazylijka jest ostatnio w słabszej dyspozycji. W Dosze przegrała w finale kwalifikacji z Anastazją Zacharową.

    Tenisistka w stroju sportowym z rakietą w ręku podczas meczu na korcie, z wyrazem emocji na twarzy, w tle rozmyte elementy hali z widocznym fragmentem napisu.
    Iga ŚwiątekAFP
    Sportowiec w fioletowej koszulce wyraża silne emocje, zaciskając pięść i szeroko otwierając usta. Na ręku opaska sportowa, w tle niewyraźna publiczność. W prawym dolnym rogu widoczna rakieta tenisowa.
    Sorana CirsteaMartin KeepAFP
