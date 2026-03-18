Nie będzie rewanżu ze Świątek za Australian Open. Koniec po 79 minutach

Iga Świątek początkowo przez turniej Indian Wells szła jak burza, pierwsze trzy mecze wygrała bez straty seta, po drodze dwukrotnie ograła rywalki w stosunku 6:0. Jej zwycięski marsz w ćwierćfinale zatrzymała Elina Switolina, po porażce z Ukrainką więcej niż o słabej grze Polki mówiło się o nerwowych reakcjach w kierunku sztabu, w tym Darii Abramowicz.

Raszynianka, która w międzyczasie spadła na trzecie miejsce w rankingu WTA, do Miami przyjechała z chęcią powetowania sobie niepowodzenia w Kalifornii. Z racji rozstawienia w pierwszej rundzie otrzymała wolny los, w drugiej zmierzy się z Magdą Linette, która pokonała Warwarę Graczową. Jeśli ogra swoją rodaczkę, w trzeciej rundzie trafi na Alexandrę Ealę lub Laurę Siegemund.

Jedną z potencjalnych rywalek Polki w czwartej rundzie wyłonił mecz, jaki rozegrano w nocy z wtorku na środę czasu polskiego. Na korcie Grandstand zmierzyły się Katerina Siniakova (42. w rankingu) i Camila Osorio (58.).

WTA Miami. 79 minut gry w meczu Siniakova - Osorio

Czeszka ostatnio w Indian Wells pokazała się z bardzo dobrej strony, w trzeciej rundzie sensacyjnie wyeliminowała Mirrę Andriejewą, w boju o ćwierćfinał ze Switoliną postanowiła jednak skreczować na początku drugiego seta.

Czeszce lepiej poszło w deblu, u boku Taylor Townsend dotarła aż do finału, a w tym przypieczętowała triumf, pokonując razem z Amerykanką Annę Danilinę i Aleksandrę Krunić. Ten mecz rozegrano 14 marca, Siniakova do singlowego starcia z Osorio w Miami przystąpiła z kolei już 17 marca wieczorem czasu lokalnego. A więc trzy dni po finale.

Osorio, która w Indian Wells odpadła na etapie trzeciej rundy po porażce z Naomi Osaką, świetnie weszła w mecz z Siniakovą, która jest podwójną mistrzynią olimpijską - w Tokio sięgała po złoto w grze podwójnej, w Paryżu w mikście. Przy pierwszej okazji przełamała rywalkę i chociaż sama po chwili straciła podanie, to widać było, że to Kolumbijka kontroluje wydarzenia na korcie. Czeszka zakończyła partię z tylko jednym gemem na koncie.

Drugi set był już bardziej zacięty, Osorio przy pierwszym serwisie musiała bronić break pointów, ale nie dała się przełamać. Gra toczyła się gem za gem, a gdy Siniakova przełamała rywalkę i prowadziła już 4:2 wydawało się, że jest bliska doprowadzenia do trzeciej partii. Kolumbijka kapitalnie rozegrała jednak cztery kolejne gemy, oddała Czeszce zaledwie trzy punkty i triumfowała 6:4, po 79 minutach gry pieczętując zwycięstwo 6:1, 6:4 i awans do drugiej rundy, w której zagra z inną Czeszką, Karoliną Muchovą.

Tym samym wiadomo, że nie dojdzie do rewanżu za ubiegłoroczny Australian Open. Siniakova w pierwszej rundzie przegrała wówczas z Igą Świątek - było to jak dotąd jedyne spotkanie Czeszki z Polką.

Arthur Fils - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport