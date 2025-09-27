Nie będzie rewanżu ze Świątek. Sensacja w Pekinie. Oto rywalka Polki w trzeciej rundzie

Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju China Open bez większego problemu rozprawiła się ze swoją rywalką Yue Yuan i niemal w tym samym momencie poznała swoją kolejną rywalkę.

Będzie nią Camila Osorio. Kolumbijka na pekińskich kortach sprawiła więc niespodziankę, eliminując z turnieju notowaną wyżej o 54 pozycje Annę Kalinską.

Wynik tego meczu mógł mieć jednak podłoże w problemach zdrowotnych Anny Kalinskiej. Rosjanka wyszła już na kort z otejpowaną lewą kostką, co oznacza, że pojawił się jakiś uraz.

Kiedy Anna Kalinska przegrywała 0:5 w pierwszym secie, poprosiła o przerwę medyczną. Wówczas wydawało się, że pojedynek z Camilą Osorio może zakończyć się przedwcześnie - kreczem Rosjanki.

Tak się jednak nie stało i Kalinska kontynuowała grę. Na początku drugiego seta doszło do dwóch przełamań na korzyść Kolumbijki. Wtedy na korcie, przy stanie 0:3, wydarzyło się coś, co odwróciło losy tej odsłony.

Łzy na korcie, niespodzianka stała się faktem. Nie będzie rewanżu ze Świątek za US Open

Anna Kalinska udała się do narożnika i zaczęła płakać. Wszyscy na korcie poczekali kilka minut, aż zawodniczka będzie w stanie kontynuować grę. To wydarzenie całkowicie wytrąciło z równowagi Camilę Osorio.

Anna Kalinska wstała z kolan i odwróciła losy tej odsłony. W szóstym gemie doprowadziła do remisu, a w dziesiątym jeszcze raz przełamała serwis Osorio, wygrywając 6:4.

Nieprawdopodobnego zwrotu akcji w meczu jednak nie było. Osorio w trzecim secie była już bardziej skupiona, niż pod koniec drugiej odsłony. Decider był bardzo zacięty, ale ostatecznie to Osorio zwyciężyła 6:4 i zameldowała się w trzeciej rundzie. Tam zmierzy się z Igą Świątek, która będzie zdecydowaną faworytką pojedynku.

Anna Kalinska natomiast żegna się z China Open i nie będzie miała okazji zrewanżować się na Idze Świątek za niedawną porażkę na US Open. Tam Polka pokonała ją w trzeciej rundzie 7:6(2), 6:4.

Do tej pory Iga Świątek mierzyła się z Camilą Osorio tylko raz. Miało to miejsce na Australian Open w 2023 roku. Polka wygrała wówczas 6:2, 6:3.

