Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie będzie rewanżu ze Świątek. Sensacja w Pekinie. Oto rywalka Polki w trzeciej rundzie

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W drugiej rundzie turnieju China Open doszło do niespodzianki. Z zawodami już na tym etapie pożegnała się bowiem Anna Kalinska, która w trzech setach uległa niżej notowanej Camili Osorio. Dzięki temu zwycięstwu Kolumbijka awansowała do kolejnej rundy i to właśnie ona zmierzy się z Igą Świątek. Polka chwilę później wygrała swój pojedynek z Chinką Yue Yuan, tracąc zaledwie trzy gemy.

Iga Świątek
Iga Świątek Han Myung-GuGetty Images

Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju China Open bez większego problemu rozprawiła się ze swoją rywalką Yue Yuan i niemal w tym samym momencie poznała swoją kolejną rywalkę.

Będzie nią Camila Osorio. Kolumbijka na pekińskich kortach sprawiła więc niespodziankę, eliminując z turnieju notowaną wyżej o 54 pozycje Annę Kalinską.

Wynik tego meczu mógł mieć jednak podłoże w problemach zdrowotnych Anny Kalinskiej. Rosjanka wyszła już na kort z otejpowaną lewą kostką, co oznacza, że pojawił się jakiś uraz.

Kiedy Anna Kalinska przegrywała 0:5 w pierwszym secie, poprosiła o przerwę medyczną. Wówczas wydawało się, że pojedynek z Camilą Osorio może zakończyć się przedwcześnie - kreczem Rosjanki.

Tak się jednak nie stało i Kalinska kontynuowała grę. Na początku drugiego seta doszło do dwóch przełamań na korzyść Kolumbijki. Wtedy na korcie, przy stanie 0:3, wydarzyło się coś, co odwróciło losy tej odsłony.

Łzy na korcie, niespodzianka stała się faktem. Nie będzie rewanżu ze Świątek za US Open

Anna Kalinska udała się do narożnika i zaczęła płakać. Wszyscy na korcie poczekali kilka minut, aż zawodniczka będzie w stanie kontynuować grę. To wydarzenie całkowicie wytrąciło z równowagi Camilę Osorio.

Anna Kalinska wstała z kolan i odwróciła losy tej odsłony. W szóstym gemie doprowadziła do remisu, a w dziesiątym jeszcze raz przełamała serwis Osorio, wygrywając 6:4. 

Nieprawdopodobnego zwrotu akcji w meczu jednak nie było. Osorio w trzecim secie była już bardziej skupiona, niż pod koniec drugiej odsłony. Decider był bardzo zacięty, ale ostatecznie to Osorio zwyciężyła 6:4 i zameldowała się w trzeciej rundzie. Tam zmierzy się z Igą Świątek, która będzie zdecydowaną faworytką pojedynku.

Anna Kalinska natomiast żegna się z China Open i nie będzie miała okazji zrewanżować się na Idze Świątek za niedawną porażkę na US Open. Tam Polka pokonała ją w trzeciej rundzie 7:6(2), 6:4. 

Do tej pory Iga Świątek mierzyła się z Camilą Osorio tylko raz. Miało to miejsce na Australian Open w 2023 roku. Polka wygrała wówczas 6:2, 6:3. 

Pekin (K)
1/32 finału
27.09.2025
05:00
Zakończony
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Anastazja Potapowa awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Pekinie
Tenis

Tegoroczna mistrzyni WTA 1000 znika ze ścieżki Świątek. Wielki triumf Rosjanki w Pekinie

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Zawodniczka tenisowa odbija piłkę rakietą podczas dynamicznej wymiany na korcie, ujęcie skupia się na jej skupieniu i technice, w tle widoczny sędzia.
Camila OsorioLuis AcostaAFP
Dwie kobiety w sportowych strojach na korcie tenisowym, obie ubrane w czapki z daszkiem i koszulki bez rękawów, po lewej stronie kobieta gestykuluje dłonią, po prawej uśmiechnięta kobieta patrzy w kierunku kamery.
Anna Kalinska i Iga Świątek powalczą o awans do półfinału WTA 1000 w CincinnatiSCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV / AFPAFP
Tenisistka w czarnej koszulce i czapce wyraża emocje po zdobyciu punktu trzymając rakietę tenisową, w tle rozmazana postać sędziego.
Iga Świątek po wygranej z Anną Kalinską awansowała do czwartej rundy US OpenCHARLY TRIBALLEAU AFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja