Nie będzie rewanżu ze Świątek. Sensacja w Pekinie. Oto rywalka Polki w trzeciej rundzie
W drugiej rundzie turnieju China Open doszło do niespodzianki. Z zawodami już na tym etapie pożegnała się bowiem Anna Kalinska, która w trzech setach uległa niżej notowanej Camili Osorio. Dzięki temu zwycięstwu Kolumbijka awansowała do kolejnej rundy i to właśnie ona zmierzy się z Igą Świątek. Polka chwilę później wygrała swój pojedynek z Chinką Yue Yuan, tracąc zaledwie trzy gemy.
Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju China Open bez większego problemu rozprawiła się ze swoją rywalką Yue Yuan i niemal w tym samym momencie poznała swoją kolejną rywalkę.
Będzie nią Camila Osorio. Kolumbijka na pekińskich kortach sprawiła więc niespodziankę, eliminując z turnieju notowaną wyżej o 54 pozycje Annę Kalinską.
Wynik tego meczu mógł mieć jednak podłoże w problemach zdrowotnych Anny Kalinskiej. Rosjanka wyszła już na kort z otejpowaną lewą kostką, co oznacza, że pojawił się jakiś uraz.
Kiedy Anna Kalinska przegrywała 0:5 w pierwszym secie, poprosiła o przerwę medyczną. Wówczas wydawało się, że pojedynek z Camilą Osorio może zakończyć się przedwcześnie - kreczem Rosjanki.
Tak się jednak nie stało i Kalinska kontynuowała grę. Na początku drugiego seta doszło do dwóch przełamań na korzyść Kolumbijki. Wtedy na korcie, przy stanie 0:3, wydarzyło się coś, co odwróciło losy tej odsłony.
Łzy na korcie, niespodzianka stała się faktem. Nie będzie rewanżu ze Świątek za US Open
Anna Kalinska udała się do narożnika i zaczęła płakać. Wszyscy na korcie poczekali kilka minut, aż zawodniczka będzie w stanie kontynuować grę. To wydarzenie całkowicie wytrąciło z równowagi Camilę Osorio.
Anna Kalinska wstała z kolan i odwróciła losy tej odsłony. W szóstym gemie doprowadziła do remisu, a w dziesiątym jeszcze raz przełamała serwis Osorio, wygrywając 6:4.
Nieprawdopodobnego zwrotu akcji w meczu jednak nie było. Osorio w trzecim secie była już bardziej skupiona, niż pod koniec drugiej odsłony. Decider był bardzo zacięty, ale ostatecznie to Osorio zwyciężyła 6:4 i zameldowała się w trzeciej rundzie. Tam zmierzy się z Igą Świątek, która będzie zdecydowaną faworytką pojedynku.
Anna Kalinska natomiast żegna się z China Open i nie będzie miała okazji zrewanżować się na Idze Świątek za niedawną porażkę na US Open. Tam Polka pokonała ją w trzeciej rundzie 7:6(2), 6:4.
Do tej pory Iga Świątek mierzyła się z Camilą Osorio tylko raz. Miało to miejsce na Australian Open w 2023 roku. Polka wygrała wówczas 6:2, 6:3.