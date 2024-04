Iga Świątek przebywa obecnie w Stuttgarcie, gdzie już za kilkadziesiąt godzin rozegra swój pierwszy mecz na mączce w tym sezonie . Niemieckie zmagania należą do grona imprez podprowadzających pod Roland Garros. Wielkoszlemowa rywalizacja na kortach w Paryżu wystartuje dopiero 26 maja, ale już dzisiaj poznaliśmy oficjalne listy startowe.

Finał Rolanda Garrosa. Iga Świątek - Karolina Muchova. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Karolina Muchova nie zagra w Roland Garros. Kontuzja uniemożliwia jej grę

Wiemy już, że nie dojdzie do powtórki finałowego zestawienia sprzed roku. Organizatorzy poinformowali, że z powodu kontuzji w imprezie nie wystąpi Karolina Muchova. Czeszka nadal dochodzi do siebie po operacji prawego nadgarstka. Rekonwalescencja potrwa jeszcze co najmniej kilka tygodni i już teraz stało się jasne, że 27-latka nie weźmie udziału w zmaganiach.