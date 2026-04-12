Nie będzie meczu Świątek - Fręch w WTA Stuttgart. Nagłe wycofanie z turnieju
W sobotę przeprowadzono ceremonię losowania drabinki WTA 500 w Stuttgarcie. Okazało się, że w drugiej rundzie turnieju może dojść do polskiego starcia. Na zwyciężczynię spotkania Magdalena Fręch - Laura Siegemund miała bowiem czekać Iga Świątek. Wiemy już jednak, że nie dojdzie do starcia z udziałem dwóch Polek. Jedna z naszych reprezentantek niespodziewanie wycofała się z prestiżowej imprezy. Znamy już powód takiego zdarzenia.
Ostatnim meczem Igi Świątek na zawodowych kortach było spotkanie z Magdą Linette w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami. Raszynianka sensacyjnie uległa Poznaniance po trzysetowej batalii. Od tamtej pory 24-latka miała dłuższą przerwę od rywalizacji, zmieniła szkoleniowca i sporo trenowała, m.in. w akademii Rafaela Nadala na Majorce. Sam Hiszpan chętnie wspierał działania Francisco Roiga, starał się pomóc wrócić mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu do lepszej dyspozycji.
Wczoraj okazało się, Świątek może rozegrać drugie spotkanie z rzędu z Polką w cyklu WTA. To dlatego, że w wyniku losowania imprezy rangi "500" Iga miała się zmierzyć w 1/8 finału z triumfatorką spotkania Magdalena Fręch - Laura Siegemund. Obie nasze reprezentantki minęły się dzisiaj na korcie centralnym. Raszynianka kończyła sparing z Paulą Badosą o godz. 15:00, potem na arenę weszła tenisistka klubu KS Górnik Bytom. 28-latka normalnie trenowała i nic nie wskazywało na to, co nadeszło kilkadziesiąt minut później.
WTA Stuttgart: Magdalena Fręch wycofała się z turnieju
Niedawno na stronie WTA pojawiła się informacja o tym, że Magdalena Fręch zrezygnowała z występu w Stuttgarcie. W oficjalnym komunikacie przekazano, że Polka wycofała się z rywalizacji z powodu urazu lewego uda. Jej miejsce w drabince zajęła Wiktorija Tomowa. Tym samym to reprezentantka Bułgarii zmierzy się z Laurą Siegemund. Znamy już dzień i godzinę tego pojedynku. Panie wystąpią jutro, nie przed godz. 18:30. Ten mecz wyłoni rywalkę dla Igi Świątek w drugiej rundzie.
Później na arenie niemieckich zmagań zobaczymy jeszcze starcie Antonia Ruzic - Ludmiła Samsonowa. Na zwyciężczynię tej potyczki czeka z kolei Coco Gauff. Spotkania 1/8 finału singla w Stuttgarcie zaplanowano na środę oraz czwartek. Niewykluczone, że właśnie za trzy dni odbędą się premierowe pojedynki z udziałem Polki i Amerykanki. Obie stoczą w tym turnieju kolejny rozdział rywalizacji o miejsce na podium rankingu WTA. Póki co nasza reprezentantka traci 15 pkt do zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych. Finał imprezy rangi "500" zaplanowano na niedzielę, 19 kwietnia.