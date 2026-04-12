Nie będzie meczu Świątek - Fręch w WTA Stuttgart. Nagłe wycofanie z turnieju

Ostatnim meczem Igi Świątek na zawodowych kortach było spotkanie z Magdą Linette w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami. Raszynianka sensacyjnie uległa Poznaniance po trzysetowej batalii. Od tamtej pory 24-latka miała dłuższą przerwę od rywalizacji, zmieniła szkoleniowca i sporo trenowała, m.in. w akademii Rafaela Nadala na Majorce. Sam Hiszpan chętnie wspierał działania Francisco Roiga, starał się pomóc wrócić mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu do lepszej dyspozycji.

Wczoraj okazało się, Świątek może rozegrać drugie spotkanie z rzędu z Polką w cyklu WTA. To dlatego, że w wyniku losowania imprezy rangi "500" Iga miała się zmierzyć w 1/8 finału z triumfatorką spotkania Magdalena Fręch - Laura Siegemund. Obie nasze reprezentantki minęły się dzisiaj na korcie centralnym. Raszynianka kończyła sparing z Paulą Badosą o godz. 15:00, potem na arenę weszła tenisistka klubu KS Górnik Bytom. 28-latka normalnie trenowała i nic nie wskazywało na to, co nadeszło kilkadziesiąt minut później.

WTA Stuttgart: Magdalena Fręch wycofała się z turnieju

Niedawno na stronie WTA pojawiła się informacja o tym, że Magdalena Fręch zrezygnowała z występu w Stuttgarcie. W oficjalnym komunikacie przekazano, że Polka wycofała się z rywalizacji z powodu urazu lewego uda. Jej miejsce w drabince zajęła Wiktorija Tomowa. Tym samym to reprezentantka Bułgarii zmierzy się z Laurą Siegemund. Znamy już dzień i godzinę tego pojedynku. Panie wystąpią jutro, nie przed godz. 18:30. Ten mecz wyłoni rywalkę dla Igi Świątek w drugiej rundzie.

Później na arenie niemieckich zmagań zobaczymy jeszcze starcie Antonia Ruzic - Ludmiła Samsonowa. Na zwyciężczynię tej potyczki czeka z kolei Coco Gauff. Spotkania 1/8 finału singla w Stuttgarcie zaplanowano na środę oraz czwartek. Niewykluczone, że właśnie za trzy dni odbędą się premierowe pojedynki z udziałem Polki i Amerykanki. Obie stoczą w tym turnieju kolejny rozdział rywalizacji o miejsce na podium rankingu WTA. Póki co nasza reprezentantka traci 15 pkt do zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych. Finał imprezy rangi "500" zaplanowano na niedzielę, 19 kwietnia.

Magdalena Fręch Foto Olimpik AFP

Laura Siegemund DAVID GRAY / AFP AFP

Wiktorija Tomowa FLAVIU BUBOI/NurPhoto via AFP AFP

Magda Linette: Jestem trochę rozczarowana, zwłaszcza drugim setem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport